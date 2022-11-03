***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2022 11:44
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide özet finansal tabloları ile ara dönem faaliyet raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu Şirketimiz internet sitesinde (www.tupras.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076477
BIST
11:514.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 22,43
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.100
En Düşük
4.056
11:5118,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
11:5118,2266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0581
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1961
11:51973,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,60
|Açılış
|: 973,85
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
972,70
BIST En Aktif Hisseler11:51
|KAREL
|23,32
|122.357.014
|% 10,00
|
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|ERCB
|93,75
|47.668.993
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|123.081.940
|% 9,96
|
|KERVN
|0,86
|846.518
|% 8,86
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|CMBTN
|402,70
|34.400.512
|% -6,72
|
|HEDEF
|13,22
|15.945.176
|% -4,82
|
|IHLAS
|0,82
|53.472.583
|% -4,65
|
|THYAO
|103,60
|4.524.858.318
|% 2,78
|
|TUPRS
|406,80
|2.808.412.868
|% 2,99
|
|PETKM
|14,12
|1.490.933.774
|% 1,44
|
|SASA
|132,30
|1.472.575.064
|% 4,67
|
|YKBNK
|8,85
|867.498.206
|% -0,78
|
|EKGYO
|4,52
|698.794.214
|% -0,44
|
|PETKM
|14,12
|1.490.933.774
|% 1,44
|
|YKBNK
|8,85
|867.498.206
|% -0,78
|
|ODAS
|8,52
|748.346.555
|% 0,71
|
|ISCTR
|9,01
|775.523.711
|% 0,45
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6188
|18,6209
|% 0,02
|
|Euro
|18,2073
|18,2266
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,9314
|21,0363
|% -1,05
|
|Frank
|18,3466
|18,4572
|% -0,78
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% -0,03
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-8,64
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-6,28
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.556
|6.615
|-62,00
|
|Yarım
|3.195
|3.234
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,35
|