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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.11.2022 18:20
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halihazırda 442 MW kapasiteye sahip olan Şirketimizin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na depolama tesisi kurmak taahhüdü ile mevcut kapasitesine ilave olarak 150 MW GES ve 854,5 MW RES olmak üzere toplamda 15 proje ile 1.004,5 MW ilave kapasite için ön lisans başvurusu yapmıştır. Ön lisans alınması halinde uygulamaya alınacak projelerin yatırım süreci, maliyet ve finansman esasları netleştiğinde yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081467


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GESAN 227,80 257.070.069 % 10,00  
ARDYZ 9,35 246.691.307 % 10,00  
IMASM 154,00 34.027.424 % 10,00  
MRSHL 342,10 26.312.411 % 10,00  
SEYKM 9,57 29.230.223 % 10,00  
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Riyal 4,9416 4,9664 % 0,10  
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Altın Gr. 1.039 1.039 -7,14  
Cumhuriyet 6.992 7.097 -9,00  
Tam 6.958 7.058 -73,00  
Yarım 3.385 3.450 -36,00  
Çeyrek 1.687 1.725 -18,00  
Gümüş.Ons 20,82 20,85 -0,07  
Gümüş Gr. 12,43 12,46 -0,06  
B. Petrol 86,39 86,39 -1,23  
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