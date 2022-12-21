***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 08:30
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21 Kasım 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş'nin, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile 15 proje ile 1.004,5 MW ilave kapasite için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusu yaptığını bildirmiştik.
Aynı yönetmelik kapsamında Şirketimizin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş tarafından 40 MW GES ve 417 MW RES olmak üzere, toplamda 7 proje ile 457 MW ilave kapasite için daha ön lisans başvurusu yapılmıştır. Bu başvurular ile birlikte 190 MW GES ve 1.271,5 MW RES olmak üzere, toplamda 22 proje ile 1.461,5 MW ilave kapasite için ön lisans başvurusu yapılmış olup başvurular tamamlanmıştır.
Ön lisans alınması halinde uygulamaya alınacak projelerin yatırım süreci, maliyet ve finansman esasları netleştiğinde yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088870
BIST
10:155.487
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 68,02
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.487
En Düşük
5.449
10:1518,6627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
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18,6938
En Düşük
18,6203
10:1519,8436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0343
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8685
En Düşük
19,7871
10:151.088,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,11
|Açılış
|: 1.088,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler10:14
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|3.890.356
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|RYSAS
|23,78
|18.008.762
|% -4,88
|
|KRSTL
|10,10
|6.691.411
|% -4,63
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|SANEL
|16,29
|647.716
|% -3,89
|
|THYAO
|146,20
|972.971.113
|% 0,21
|
|VAKBN
|13,30
|918.496.333
|% 4,81
|
|AKBNK
|21,16
|729.624.020
|% 5,80
|
|SAHOL
|42,60
|711.347.343
|% 2,85
|
|YKBNK
|12,62
|652.339.353
|% 3,02
|
|VAKBN
|13,30
|918.496.333
|% 4,81
|
|EKGYO
|8,23
|513.435.095
|% 0,49
|
|YKBNK
|12,62
|652.339.353
|% 3,02
|
|SKBNK
|3,32
|170.139.459
|% 3,43
|
|ISCTR
|13,43
|552.752.226
|% 3,63
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6594
|18,6635
|% 0,06
|
|Euro
|19,8298
|19,8392
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6368
|22,7504
|% -0,01
|
|Frank
|20,0274
|20,1481
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9471
|4,9719
|% 0,06
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-4,59
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.324
|7.380
|-17,00
|
|Yarım
|3.558
|3.608
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.803
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|0,23
|
Seans Raporu
10:14
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10:28XU100
Endeks 5, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 12, 810.00 milyon TL de
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10:27PETUN
Yüzde 7.05 oranında artışla 68.35 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 356 adet işlem
-
10:26GARAN
Yüzde 4.11 oranında artışla 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 249, 073 adet işlem
-
10:25HALKB
Yüzde 4.90 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 276, 125 adet işlem
-
10:24OZGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 619 adet işlem