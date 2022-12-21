***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21 Kasım 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş'nin, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile 15 proje ile 1.004,5 MW ilave kapasite için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusu yaptığını bildirmiştik.Aynı yönetmelik kapsamında Şirketimizin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş tarafından 40 MW GES ve 417 MW RES olmak üzere, toplamda 7 proje ile 457 MW ilave kapasite için daha ön lisans başvurusu yapılmıştır. Bu başvurular ile birlikte 190 MW GES ve 1.271,5 MW RES olmak üzere, toplamda 22 proje ile 1.461,5 MW ilave kapasite için ön lisans başvurusu yapılmış olup başvurular tamamlanmıştır.Ön lisans alınması halinde uygulamaya alınacak projelerin yatırım süreci, maliyet ve finansman esasları netleştiğinde yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088870BIST