***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 18:46
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21 Aralık 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş tarafından, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile toplam 22 proje ile 1,4 GW ilave kapasite için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvuruları kamuoyu ile paylaşmıştık.
Bu ön lisans başvuruları kapsamında EPDK tarafından Çavdar RES , Eren RES ve Yenidoğa RES olmak üzere sırasıyla 50,4 MW, 55 MW, 70 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair üç ön lisans başvurumuzun olumlu sonuçlandığı duyurulmuştur.
Yapılan başvurular kapsamında daha önce aldığımız 99,9 MW'lık ön lisansımızla birlikte ön lisans alan projelerimizin toplam kurulu gücü 275,3 MW olmuştur.
Değerlendirme süreci devam eden diğer ön lisans başvurularımıza ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159248
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