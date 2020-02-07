***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSTPRS22114 ISIN KODLU 400 Milyon TL Tahvil 4. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 05.02.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTPRS22114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 06.02.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 06.02.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.02.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.05.2019 09.05.2019 10.05.2019 6,1753 24,7689 27,1686 24.701.199,93 Evet2 09.08.2019 08.08.2019 09.08.2019 6,79 27,2345 30,1475 27.159.999,99 Evet3 08.11.2019 07.11.2019 08.11.2019 4,8642 19,5102 20,9862 19.456.799,96 Evet4 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 3,6551 14,6605 15,4872 14.620.399,89 Evet5 08.05.2020 07.05.2020 08.05.2020 2,73786 07.08.2020 06.08.2020 07.08.20207 06.11.2020 05.11.2020 06.11.20208 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 06.02.2019 tarihinde satışı tamamlanan 400.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS22114) tahvil için 4. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvillere ilişkin 4. kupon ödemesine ilişkin faiz % 3,6551 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817751BIST