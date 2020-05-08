***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.05.2020 18:59
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSTPRS22114 ISIN Kodlu 400 Milyon TL Tahvil 5. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTPRS22114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.05.2019 09.05.2019 10.05.2019 6,1753 24,7689 27,1686 24.701.199,93 Evet
2 09.08.2019 08.08.2019 09.08.2019 6,79 27,2345 30,1475 27.159.999,99 Evet
3 08.11.2019 07.11.2019 08.11.2019 4,8642 19,5102 20,9862 19.456.799,96 Evet
4 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 3,6551 14,6605 15,4872 14.620.399,89 Evet
5 08.05.2020 07.05.2020 08.05.2020 2,7378 10,9813 11,4423 10.951.199,94 Evet
6 07.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 2,2812
7 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020
8 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.02.2019 tarihinde satışı tamamlanan 400.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS22114) tahvil için 5. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvillere ilişkin 5. kupon ödemesine ilişkin faiz % 2,7378 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843814
BIST