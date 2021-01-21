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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.01.2021 20:30



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTPRS12313
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 290.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021
2 26.07.2021 19.07.2021 26.07.2021
3 25.10.2021 22.10.2021 25.10.2021
4 24.01.2022 21.01.2022 24.01.2022
5 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022
6 25.07.2022 22.07.2022 25.07.2022
7 24.10.2022 21.10.2022 24.10.2022
8 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih ve 71/1400 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine 140 bps ek getirili, 20.01.2023 itfa tarihli, TRSTPRS12313 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda ihraç tutarı toplam 290 milyon TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 21.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 22.01.2021'de gerçekleştirilecektir. İşleme Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ. aracılık etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903765


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Çeyrek 707 724 -3,64  
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Gümüş Gr. 6,13 6,14 -0,02  
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