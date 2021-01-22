***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSTPRS12115 ISIN KODLU 250 Milyon TL Tahvil 8. Kupon ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 22.01.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTPRS12115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 23.01.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 23.01.2019Vade Başlangıç Tarihi 25.01.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 6,3221 25,358 27,8755 15.805.249,97 Evet2 26.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 6,7315 27 29,8618 16.828.749,97 Evet3 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 5,4225 21,7496 23,5906 13.556.249,98 Evet4 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 3,9556 15,8657 16,8358 9.888.999,97 Evet5 24.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 2,7378 10,9813 11,4423 6.844.499,97 Evet6 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 2,548 10,22 10,6188 6.369.999,97 Evet7 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 2,2812 9,15 9,4691 5.702.999,97 Evet8 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 3,708 14,8726 15,7237 9.269.999,97 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 250.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 23.01.2019 tarihinde satışı tamamlanan 250.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS12115) tahvil için 8. Kupon ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvillere ilişkin 8. kupon ödemesine ilişkin faiz % 3,7080 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904020BIST