***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.02.2021 08:55
2022 03.02.2022 04.02.2022
5 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
6 05.08.2022 04.08.2022 05.08.2022
7 04.11.2022 03.11.2022 04.11.2022
8 03.02.2023 02.02.2023 03.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih ve 71/1400 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Turk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine 140 bps ek getirili, 03.02.2023 itfa tarihli, TRSTPRS22312 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 1 milyar 100 milyon TL olarak kesinleşmiş, satış işlemi 03.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 05.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. İşleme İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907359
BIST
10:081.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.541
En Düşük
1.537
10:087,1769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0124
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,1780
En Düşük
7,1443
10:088,6320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6563
En Düşük
8,6012
10:08420,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,58
|Açılış
|: 420,50
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler10:06
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|MERKO
|9,92
|34.134.922
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|13.479.954
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|BTCIM
|9,75
|1.028.631
|% -5,16
|
|TSGYO
|6,55
|1.653.681
|% -4,93
|
|GLBMD
|9,20
|898.748
|% -4,07
|
|KONTR
|75,10
|8.111.163
|% -3,59
|
|DOHOL
|4,11
|108.445.552
|% 0,98
|
|GARAN
|10,14
|97.938.818
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,52
|77.382.856
|% 0,00
|
|ASELS
|17,96
|62.407.230
|% 0,17
|
|KRDMD
|6,93
|61.486.235
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,52
|77.382.856
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,11
|108.445.552
|% 0,98
|
|IHLGM
|1,44
|32.415.057
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,50
|32.937.999
|% 0,67
|
|PEGYO
|2,81
|56.848.324
|% 7,66
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1696
|7,1736
|% 0,13
|
|Euro
|8,6154
|8,6269
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7208
|9,7696
|% -0,12
|
|Frank
|7,9297
|7,9775
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9063
|1,9158
|% 0,19
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-10,26
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,59
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|58,88
|58,88
|0,19
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Seans Raporu
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