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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.02.2021 08:55


2022 03.02.2022 04.02.2022
5 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
6 05.08.2022 04.08.2022 05.08.2022
7 04.11.2022 03.11.2022 04.11.2022
8 03.02.2023 02.02.2023 03.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih ve 71/1400 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Turk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine 140 bps ek getirili, 03.02.2023 itfa tarihli, TRSTPRS22312 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 1 milyar 100 milyon TL olarak kesinleşmiş, satış işlemi 03.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 05.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. İşleme İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılık etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907359


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 78,65 447.204 % 10,00  
MERKO 9,92 34.134.922 % 9,98  
IZTAR 25,60 1.094.272 % 9,97  
ISKPL 28,48 13.479.954 % 9,96  
TACTR 34,90 1.468.138 % 9,96  
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Sterlin 9,7208 9,7696 % -0,12  
Frank 7,9297 7,9775 % -0,02  
Riyal 1,9063 1,9158 % 0,19  
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10:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -10,26  
Altın Gr. 420 420 -1,92  
Cumhuriyet 2.811 2.854 2,00  
Tam 2.798 2.869 1,36  
Yarım 1.352 1.388 0,65  
Çeyrek 678 694 0,33  
Gümüş.Ons 26,55 26,59 -0,26  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 -0,05  
B. Petrol 58,88 58,88 0,19  
Seans Raporu 10:06
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