***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









2022 03.02.2022 04.02.20225 06.05.2022 05.05.2022 06.05.20226 05.08.2022 04.08.2022 05.08.20227 04.11.2022 03.11.2022 04.11.20228 03.02.2023 02.02.2023 03.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih ve 71/1400 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Turk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine 140 bps ek getirili, 03.02.2023 itfa tarihli, TRSTPRS22312 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 1 milyar 100 milyon TL olarak kesinleşmiş, satış işlemi 03.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 05.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. İşleme İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907359BIST