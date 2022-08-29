***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.08.2022 18:30
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSTPRSK2217 ISIN Kodlu 500 Milyon TL TAHVİL 7. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Not indirimi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 12.11.2020
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 28.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREF
Ek Getiri 1,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTPRSK2217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.11.2020
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.03.2021 26.02.2021 01.03.2021 4,5899 18,41 19,7218 22.949.500 Evet
2 31.05.2021 28.05.2021 31.05.2021 5,1038 20,4712 22,0987 25.518.999,99 Evet
3 31.08.2021 27.08.2021 31.08.2021 5,2608 20,8718 22,5577 26.304.000 Evet
4 29.11.2021 26.11.2021 29.11.2021 4,7261 19,1668 20,5963 23.630.499,97 Evet
5 28.02.2022 25.02.2022 28.02.2022 4,0575 16,2747 17,296 20.287.499,98 Evet
6 30.05.2022 27.05.2022 30.05.2022 3,9192 15,7198 16,672 19.596.000 Evet
7 29.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 3,9368 15,7906 16,7513 19.684.000 Evet
8 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B 18.07.2022 Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.11.2020 tarihinde satışı tamamlanan 500.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRSK2217) tahvili için 7. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 7. kupon ödemesine ilişkin faiz %3,9368 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058947
BIST