***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 10. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notu "B" olarak teyit edilmiş, görünümü ise "Negatif"ten "Durağan"a yükseltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.07.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıKurul Onay Tarihi 17.10.2017İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Clearstreamİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İngiltereTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.10.2024Vade (Gün Sayısı) 2.558Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS1686704948Ödeme Türü Döviz ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2017Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 18.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000Kupon Sayısı 14Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.04.2018 Evet2 18.10.2018 Evet3 18.04.2019 Evet4 18.10.2019 Evet5 18.04.2020 Evet6 18.10.2020 Evet7 18.04.2021 Evet8 18.10.2021 Evet9 18.04.2022 Evet10 18.10.2022 Evet11 18.04.202312 18.10.202313 18.04.202414 18.10.2024Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.10.2024* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings B 14.10.2022 HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings B 14.10.2022 HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk Açıklamalar17 Ekim 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen, itfa tarihi 18 Ekim 2024 olan, 7 yıl vadeli, 700 milyon ABD Doları nominal değerli, %4,50 sabit kupon faiz oranlı Borçlanma Araçlarının yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 18 Ekim 2017 tarihinde tamamlanmış ve söz konusu Borçlanma Araçları Londra Borsası'na kote edilmiştir. Borçlanma Aracı kupon ödemesine ilişkin Şirketimiz tarafından 15.750.000 USD, ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere Citibank New York hesabına transfer edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072772BIST