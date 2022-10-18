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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.10.2022 19:33
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 10. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notu "B" olarak teyit edilmiş, görünümü ise "Negatif"ten "Durağan"a yükseltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.07.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 17.10.2017

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Clearstream
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İngiltere
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.10.2024
Vade (Gün Sayısı) 2.558
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS1686704948
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2017
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.04.2018 Evet
2 18.10.2018 Evet
3 18.04.2019 Evet
4 18.10.2019 Evet
5 18.04.2020 Evet
6 18.10.2020 Evet
7 18.04.2021 Evet
8 18.10.2021 Evet
9 18.04.2022 Evet
10 18.10.2022 Evet
11 18.04.2023
12 18.10.2023
13 18.04.2024
14 18.10.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.10.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B 14.10.2022 Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B 14.10.2022 Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
17 Ekim 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen, itfa tarihi 18 Ekim 2024 olan, 7 yıl vadeli, 700 milyon ABD Doları nominal değerli, %4,50 sabit kupon faiz oranlı Borçlanma Araçlarının yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 18 Ekim 2017 tarihinde tamamlanmış ve söz konusu Borçlanma Araçları Londra Borsası'na kote edilmiştir. Borçlanma Aracı kupon ödemesine ilişkin Şirketimiz tarafından 15.750.000 USD, ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere Citibank New York hesabına transfer edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072772


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