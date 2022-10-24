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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.10.2022 18:30
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi

Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021 5,0767 19,7128 21,2019 14.722.429,99 Evet
2 26.07.2021 19.07.2021 26.07.2021 5,1957 20,8398 22,5275 15.067.529,99 Evet
3 25.10.2021 22.10.2021 25.10.2021 5,0967 20,4427 22,0657 14.780.429,99 Evet
4 24.01.2022 21.01.2022 24.01.2022 4,2288 16,9616 18,0725 12.263.520 Evet
5 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 3,9255 15,7453 16,7004 11.383.949,99 Evet
6 25.07.2022 22.07.2022 25.07.2022 3,9632 15,8962 16,8703 11.493.280 Evet
7 24.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 3,6531 14,6525 15,4783 10.593.989,99 Evet
8 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B 14.10.2022 Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.01.2021 tarihinde satışı tamamlanan 290.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS12313) tahvili için 7. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 7. kupon ödemesine ilişkin faiz %3,6531 olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073687


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BFREN 2.134,00 96.196.925 % 10,00  
FENER 62,15 371.130.478 % 10,00  
KIMMR 8,80 7.866.378 % 10,00  
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Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.654 6.772 63,00  
Yarım 3.242 3.306 26,00  
Çeyrek 1.626 1.655 14,00  
Gümüş.Ons 19,22 19,24 -0,20  
Gümüş Gr. 11,47 11,49 -0,14  
B. Petrol 91,09 91,09 -0,25  
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