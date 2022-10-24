***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021 5,0767 19,7128 21,2019 14.722.429,99 Evet2 26.07.2021 19.07.2021 26.07.2021 5,1957 20,8398 22,5275 15.067.529,99 Evet3 25.10.2021 22.10.2021 25.10.2021 5,0967 20,4427 22,0657 14.780.429,99 Evet4 24.01.2022 21.01.2022 24.01.2022 4,2288 16,9616 18,0725 12.263.520 Evet5 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 3,9255 15,7453 16,7004 11.383.949,99 Evet6 25.07.2022 22.07.2022 25.07.2022 3,9632 15,8962 16,8703 11.493.280 Evet7 24.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 3,6531 14,6525 15,4783 10.593.989,99 Evet8 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings B 14.10.2022 HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 21.01.2021 tarihinde satışı tamamlanan 290.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS12313) tahvili için 7. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 7. kupon ödemesine ilişkin faiz %3,6531 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073687BIST