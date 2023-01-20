***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.01.2023 15:20
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSTPRS12313 ISIN Kodlu 290 Milyon TL Tahvil 8. Kupon ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 12.11.2020
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 1,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTPRS12313
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.01.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 290.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021 5,0767 19,7128 21,2019 14.722.429,99 Evet
2 26.07.2021 19.07.2021 26.07.2021 5,1957 20,8398 22,5275 15.067.529,99 Evet
3 25.10.2021 22.10.2021 25.10.2021 5,0967 20,4427 22,0657 14.780.429,99 Evet
4 24.01.2022 21.01.2022 24.01.2022 4,2288 16,9616 18,0725 12.263.520 Evet
5 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 3,9255 15,7453 16,7004 11.383.949,99 Evet
6 25.07.2022 22.07.2022 25.07.2022 3,9632 15,8962 16,8703 11.493.280 Evet
7 24.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 3,6531 14,6525 15,4783 10.593.989,99 Evet
8 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023 2,7732 11,5025 12,0146 8.042.280 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2023 19.01.2023 20.01.2023 290.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B 14.10.2022 Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.01.2021 tarihinde satışı tamamlanan 290.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS12313) tahvili için 8. kupon ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 8. kupon ödemesine ilişkin faiz %2,7732 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103443
BIST