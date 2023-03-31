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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2023 09:42
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 275.256.514
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.926.795.598

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 275.256.513,99 1.651.539.083,940 600,00000 A Grubu A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0,01 0,060 600,00000 A Grubu A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 275.256.514 1.651.539.084,000 600,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 1.344.242.642
Geçmiş Yıl Karları (TL) 307.296.442


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.03.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 30.03.2023
SPK Başvuru Tarihi 14.03.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 275.256.514 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %600 oranında artırılarak 1.926.795.598 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 1.651.539.084 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Mart 2023 tarih ve 2023/21 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130022


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