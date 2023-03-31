***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2023 18:30
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 275.256.514
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.926.795.598
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 275.256.513,99 1.651.539.083,940 600,00000 A Grubu A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0,01 0,060 600,00000 A Grubu A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 275.256.514 1.651.539.084,000 600,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.04.2023
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 1.344.242.642
Geçmiş Yıl Karları (TL) 307.296.442
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.03.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 30.03.2023
SPK Başvuru Tarihi 14.03.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.04.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.04.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 275.256.514 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %600 oranında artırılarak 1.926.795.598 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 1.651.539.084 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Mart 2023 tarih ve 2023/21 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04.04.2023' tür.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK_Onayli_Esas_Sozlesme_Tadili.pdf
EK: 2 SPK_Onayli_Ihrac_Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130539
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