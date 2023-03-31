***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 275.256.514Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.926.795.598Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 275.256.513,99 1.651.539.083,940 600,00000 A Grubu A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 NâmaC Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011 0,01 0,060 600,00000 A Grubu A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 275.256.514 1.651.539.084,000 600,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.04.2023İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 1.344.242.642Geçmiş Yıl Karları (TL) 307.296.442Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.03.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 30.03.2023SPK Başvuru Tarihi 14.03.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.03.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.04.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.04.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 275.256.514 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %600 oranında artırılarak 1.926.795.598 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 1.651.539.084 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Mart 2023 tarih ve 2023/21 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04.04.2023' tür.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK_Onayli_Esas_Sozlesme_Tadili.pdfEK: 2 SPK_Onayli_Ihrac_Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130539BIST