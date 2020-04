***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoDOĞAN KORKMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ - 01.01.2016 0262 316 3109 dogan.korkmaz@tupras.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 206438/ 701256LEVENT BAYKAN BAYAR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 09.07.2018 0262 316 3088 levent.bayar@tupras.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205563/703269Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanlığı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi BaşkanıYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi ÜyesiMUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi ÜyesiSEMAHAT SEVİM ARSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi ÜyesiLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri/ Koç Holding CEO Bağımsız Üye Değil -EROL MEMİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Risk Yönetimi Komitesi ÜyesiYAĞIZ EYÜBOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Enerji Grubu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiZAFER SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 20.03.2019 - Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür ÖİB Bağımsız Üye -MUHARREM HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Söktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıKAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri Coca Cola İçecek, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Mc Donalds Türkiye Hamburger İşletmeleri A.Ş., Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş., Söktaş Tekstil A.Ş.'de YKÜ Bağımsız Üye Denetim Komitesi ÜyesiAYŞE CANAN EDİBOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ING Bank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Risk Yönetim Komitesi BaşkanıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDitaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı 10000000 7998000 TRY 79,98 Bağlı OrtaklıkOPET Petrolcülük A.Ş. Petrol ürünleri perakende satışı 150000000 60000000 TRY 40 Müşterek Yönetime Tabi OrtaklıkKörfez Ulaştırma A.Ş Hava Taşımacılığı 250000000 250000000 TRY 100 Finansal Yatırımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834431BIST