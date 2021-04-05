***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.01.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Yürütme Komitesi BaşkanıYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 27.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği Yürütme Komitesi ÜyesiMUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.06.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Yürütme Komitesi ÜyesiSEMAHAT SEVİM ARSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Yürütme Komitesi ÜyesiLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri/ Koç Holding CEO -EROL MEMİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.01.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Risk Yönetimi Komitesi ÜyesiYAĞIZ EYÜBOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Enerji Grubu Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiFATİH KILINÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 31.03.2021 İcrada Görevli Değil - Hazine ve Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü - -MUHARREM HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Söktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915313 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıAYŞE CANAN EDİBOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ING Bank Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915313 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi BaşkanıKAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Coca Cola İçecek, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş., Anadolu Isuzu, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyelikleri, Anadolu Etap Yönetim Kurulu Danışmanlığı, Söktaş Tekstil A.Ş, Arçelik A.Ş.de YKÜ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915313 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi ÜyesiMEHMET TUFAN ERGİNBİLGİÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.2021 İcrada Görevli Değil DCC plc ve CNH Industrial şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915313 Değerlendirildi Hayır -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923519BIST