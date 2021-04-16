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***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.04.2021 14:01



***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
DOĞAN KORKMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ - 01.01.2016 0 212 878 98 01 dogan.korkmaz@tupras.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 206438/ 701256
LEVENT BAYKAN BAYAR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 09.07.2018 0 212 878 99 50 levent.bayar@tupras.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205563/703269




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928764


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SONME 39,70 2.589.830 % 9,97  
ATLAS 1,57 4.284.254 % 9,79  
UTPYA 19,96 1.116.319 % 8,18  
VERTU 26,82 32.882.796 % 7,80  
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Riyal 2,1415 2,1522 % 0,57  
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Altın Ons 1.777 1.777 13,25  
Altın Gr. 460 460 6,13  
Cumhuriyet 3.045 3.091 41,00  
Tam 3.029 3.108 41,33  
Yarım 1.464 1.503 19,99  
Çeyrek 734 752 10,00  
Gümüş.Ons 26,13 26,17 0,31  
Gümüş Gr. 6,76 6,78 0,11  
B. Petrol 67,05 67,05 0,11  
Seans Raporu 14:17
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