***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.04.2021 14:01
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
DOĞAN KORKMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ - 01.01.2016 0 212 878 98 01 dogan.korkmaz@tupras.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 206438/ 701256
LEVENT BAYKAN BAYAR YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 09.07.2018 0 212 878 99 50 levent.bayar@tupras.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205563/703269
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928764
BIST
14:171.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
14:178,0699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0626
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
14:179,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0687
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
14:17460,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,22
|Açılış
|: 460,51
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,80
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler14:17
|QUAGR
|29,12
|187.252.804
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|4.284.254
|% 9,79
|
|UTPYA
|19,96
|1.116.319
|% 8,18
|
|VERTU
|26,82
|32.882.796
|% 7,80
|
|RYSAS
|3,34
|8.045.223
|% -47,24
|
|PEKGY
|1,80
|10.457.439
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.840.031
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,25
|331.327
|% -9,64
|
|SAMAT
|5,26
|96.859.581
|% -9,31
|
|GARAN
|7,32
|999.734.727
|% 0,14
|
|EREGL
|17,98
|647.458.723
|% -0,28
|
|ODAS
|3,50
|435.049.395
|% -4,89
|
|TUREX
|15,81
|429.954.447
|% -9,03
|
|FROTO
|187,10
|336.665.232
|% 5,23
|
|GARAN
|7,32
|999.734.727
|% 0,14
|
|ODAS
|3,50
|435.049.395
|% -4,89
|
|YKBNK
|2,16
|232.749.704
|% -2,26
|
|TSKB
|1,31
|110.985.468
|% -2,24
|
|EKGYO
|1,87
|146.974.978
|% 1,63
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0659
|8,0699
|% 0,78
|
|Euro
|9,6686
|9,6749
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,0779
|11,1334
|% 0,65
|
|Frank
|8,7359
|8,7885
|% 0,98
|
|Riyal
|2,1415
|2,1522
|% 0,57
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|13,25
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,13
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|41,00
|
|Tam
|3.029
|3.108
|41,33
|
|Yarım
|1.464
|1.503
|19,99
|
|Çeyrek
|734
|752
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,78
|0,11
|
|B. Petrol
|67,05
|67,05
|0,11
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:31QUAGR
Yüzde 9.97 oranında artışla 29.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 539, 805 adet işlem
-
14:30ANHYT
Yüzde 5.48 oranında artışla 10.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 603, 398 adet işlem
-
14:29KLMSN
Yüzde 5.05 oranında artışla 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 619 adet işlem
-
14:28VERTU
Yüzde 8.28 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 258, 504 adet işlem
-
14:27XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 8, 616.00 milyon TL de