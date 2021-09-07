***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2021 18:30
***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No: 101/A 34394 Şişli - İstanbul 0 212 878 90 00 0 212 211 30 81- 212 211 30 82
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13:221.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,99
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
13:228,4439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0949
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
13:229,9873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0952
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
13:22488,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,75
|Açılış
|: 488,40
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler13:20
|YEOTK
|29,28
|9.716.685
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.455.556
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|938.964
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|96.311.739
|% 9,97
|
|EUKYO
|6,17
|5.763.238
|% 8,82
|
|AKYHO
|2,25
|11.143.758
|% -7,41
|
|ISBIR
|82,50
|1.649.194
|% -7,30
|
|KSTUR
|185,50
|139.791
|% -6,45
|
|CASA
|145,10
|296.062
|% -6,27
|
|BALAT
|9,30
|569.206
|% -6,25
|
|GARAN
|9,60
|898.374.786
|% -1,34
|
|THYAO
|12,61
|389.569.540
|% -0,32
|
|ORCAY
|13,94
|334.145.646
|% -3,66
|
|KRDMD
|7,35
|257.151.325
|% -1,34
|
|AKBNK
|5,74
|243.965.935
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,54
|238.459.186
|% -1,93
|
|GARAN
|9,60
|898.374.786
|% -1,34
|
|IHLAS
|0,61
|43.555.682
|% 3,39
|
|ODAS
|1,47
|95.474.232
|% -2,65
|
|AKBNK
|5,74
|243.965.935
|% -1,54
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4433
|8,4466
|% 1,17
|
|Euro
|9,9791
|9,9935
|% 1,03
|
|Sterlin
|11,5972
|11,6554
|% 1,08
|
|Frank
|9,1427
|9,1977
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2474
|2,2587
|% 1,27
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|2,88
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,26
|
|Cumhuriyet
|3.238
|3.287
|35,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|35,61
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|17,22
|
|Çeyrek
|781
|799
|8,62
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,09
|
|B. Petrol
|72,39
|72,39
|0,70
|