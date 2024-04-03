***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.01.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi BaşkanıYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 27.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi ÜyesiMUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.06.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi ÜyesiSEMAHAT SEVİM ARSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi ÜyesiLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri/ Koç Holding CEO Bağımsız Üye Değil -EROL MEMİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.01.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil Risk Yönetimi Komitesi ÜyesiYAĞIZ EYÜBOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Enerji Grubu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiZEKERİYA KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.09.2023 İcrada Görevli Değil - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır -ŞADAN KAPTANOĞLU DİKİCİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2024 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255928 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMİNE YILDIZ GÜNAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2024 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255928 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi ÜyesiMEHMET CEM KOZLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2024 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255928 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266687BIST