***TUREX* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
30.03.2021 11:28
***TUREX******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın
13:021.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -8,98
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
13:028,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1531
|Açılış
|: 8,3150
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
13:029,7650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1700
|Açılış
|: 9,7650
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|Önceki Kapanış
|: 9,5950
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9,7650
En Düşük
9,6900
13:02454,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,60
|Açılış
|: 454,54
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler13:02
|VANGD
|6,93
|9.635.163
|% 10,00
|
|CMBTN
|337,20
|5.841.316
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.739.292
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,16
|17.636.356
|% 9,95
|
|BLCYT
|17,24
|77.136.052
|% 9,95
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|SANEL
|5,06
|1.695.300
|% -9,32
|
|IDEAS
|82,00
|2.630.808
|% -8,89
|
|ATSYH
|4,30
|131.767
|% -8,51
|
|MZHLD
|37,70
|100.333
|% -8,05
|
|FROTO
|193,60
|727.176.629
|% 4,65
|
|GARAN
|6,84
|511.262.757
|% -0,73
|
|THYAO
|12,51
|472.699.503
|% 0,24
|
|BJKAS
|7,79
|425.844.233
|% 6,71
|
|EKGYO
|1,93
|402.022.375
|% -4,93
|
|EKGYO
|1,93
|402.022.375
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,11
|119.277.707
|% -2,63
|
|GARAN
|6,84
|511.262.757
|% -0,73
|
|OSTIM
|3,08
|202.671.949
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,19
|125.414.784
|% 0,00
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3481
|8,3526
|% 1,87
|
|Euro
|9,7550
|9,7650
|% 1,77
|
|Sterlin
|11,4478
|11,5052
|% 1,85
|
|Frank
|8,8210
|8,8741
|% 1,57
|
|Riyal
|2,2179
|2,2290
|% 1,85
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-16,56
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.061
|43,00
|
|Tam
|2.999
|3.077
|40,41
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|19,55
|
|Çeyrek
|727
|744
|9,77
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,07
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|-0,32
|