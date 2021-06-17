***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [TUREX]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 18/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıSEMA İPEK22363737SERTAN İPEK13887440Tedbirin uygulanacağı son tarih 16/07/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942905BIST