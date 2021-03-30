***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [TUREX]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi29/03/2021Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıTureks Turizm Taşımacılık A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)22.500.000Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)20,83Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Fiyatı (TL)12Aracı KuruluşOyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarAna PazarAçıklamalarTureks Turizm Taşımacılık A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 22.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 12 TL fiyattan 01-02/04/2021 tarihlerinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, TUREX.HE (ikincil piyasada işlem kodu TUREX.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.TUREX.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır.Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921908BIST