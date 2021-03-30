Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

30.03.2021 18:10



***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )

İlgili Şirketler [TUREX]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
29/03/2021
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
22.500.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
20,83
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
12
Aracı Kuruluş
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Açıklamalar

       Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 22.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 12 TL fiyattan 01-02/04/2021 tarihlerinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, TUREX.HE (ikincil piyasada işlem kodu TUREX.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. 
TUREX.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. 
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. 
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921908


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.396
Değişim :  0,23% |  3,22
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.401 En Düşük
1.371
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 375,10 115.038.713 % 10,00  
FRIGO 35,20 14.185.383 % 10,00  
JANTS 621,50 155.243.671 % 10,00  
VANGD 6,93 20.379.379 % 10,00  
BRYAT 437,60 73.601.662 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3492 8,3542 % 1,89  
Euro 9,7942 9,8029 % 1,40  
Sterlin 11,4110 11,4682 % 1,52  
Frank 8,8135 8,8666 % 1,48  
Riyal 2,2180 2,2291 % 1,86  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.685 -26,95  
Altın Gr. 452 452 0,85  
Cumhuriyet 2.978 3.023 5,00  
Tam 2.964 3.041 4,96  
Yarım 1.433 1.471 2,40  
Çeyrek 719 736 1,20  
Gümüş.Ons 24,05 24,10 -0,57  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,04  
B. Petrol 63,94 63,94 -0,98  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru