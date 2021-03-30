***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
30.03.2021 18:10
***TUREX*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )
İlgili Şirketler [TUREX]
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Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/03/2021
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
22.500.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
20,83
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
12
Aracı Kuruluş
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Açıklamalar
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 22.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 12 TL fiyattan 01-02/04/2021 tarihlerinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, TUREX.HE (ikincil piyasada işlem kodu TUREX.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
TUREX.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921908
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
18:058,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1547
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1352
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
18:05452,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,23
|Açılış
|: 452,16
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|FROTO
|197,70
|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3492
|8,3542
|% 1,89
|
|Euro
|9,7942
|9,8029
|% 1,40
|
|Sterlin
|11,4110
|11,4682
|% 1,52
|
|Frank
|8,8135
|8,8666
|% 1,48
|
|Riyal
|2,2180
|2,2291
|% 1,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-26,95
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,10
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|-0,98
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EUYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
-
17:58AVGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 239 adet işlem
-
17:57BRSAN
Yüzde 5.07 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 875 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
-
17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem