***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 10:31
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUREX]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928357
BIST
12:001.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
12:008,0483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0224
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
12:009,6614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0212
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:00452,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,09
|Açılış
|: 452,42
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:00
|MTRKS
|59,95
|177.059.627
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|9.140.975
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.064.318
|% 9,93
|
|SARKY
|16,07
|39.703.821
|% 6,99
|
|BNTAS
|6,64
|59.509.613
|% 6,92
|
|TKURU
|298,30
|1.329.225
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.412.292
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.203.032
|% -9,94
|
|KRTEK
|14,70
|8.980.571
|% -9,54
|
|GARAN
|7,25
|1.907.955.633
|% 3,72
|
|SASA
|48,00
|728.164.806
|% 3,14
|
|EREGL
|17,96
|542.620.591
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,63
|499.695.540
|% 3,11
|
|TUREX
|17,48
|400.828.482
|% -9,48
|
|GARAN
|7,25
|1.907.955.633
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,18
|312.843.307
|% 1,40
|
|ODAS
|3,69
|253.204.739
|% 1,10
|
|KRDMD
|7,63
|499.695.540
|% 3,11
|
|TSKB
|1,34
|73.843.732
|% 0,75
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0444
|8,0483
|% -0,28
|
|Euro
|9,6547
|9,6614
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,0608
|11,1163
|% -0,15
|
|Frank
|2,1404
|2,1512
|% -0,17
|
|Riyal
|452,4530
|452,5410
|% 0,49
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|10,87
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.979
|3.055
|-5,25
|
|Yarım
|1.440
|1.478
|-2,54
|
|Çeyrek
|722
|739
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-0,23
|