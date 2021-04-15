***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 10:53
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928363
BIST
11:351.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
11:358,0515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0192
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
11:359,6674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0152
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
11:35451,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,08
|Açılış
|: 451,41
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler11:35
|MTRKS
|59,95
|169.940.145
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|7.365.015
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|6.067.231
|% 9,93
|
|EUKYO
|4,63
|1.477.128
|% 7,93
|
|VAKKO
|15,11
|48.820.785
|% 7,24
|
|TKURU
|298,30
|1.283.883
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|8.773.260
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.109.872
|% -9,94
|
|KRTEK
|14,65
|8.075.284
|% -9,85
|
|GARAN
|7,21
|1.497.009.990
|% 3,15
|
|SASA
|47,16
|599.949.499
|% 1,33
|
|KRDMD
|7,64
|458.759.206
|% 3,24
|
|EREGL
|17,83
|390.271.514
|% 1,77
|
|TUREX
|17,90
|318.485.342
|% -7,30
|
|GARAN
|7,21
|1.497.009.990
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,18
|263.335.634
|% 1,40
|
|KRDMD
|7,64
|458.759.206
|% 3,24
|
|TSKB
|1,35
|71.850.779
|% 1,50
|
|TRGYO
|3,69
|166.052.851
|% 5,43
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0431
|8,0515
|% -0,24
|
|Euro
|9,6493
|9,6674
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,0516
|11,1071
|% -0,23
|
|Frank
|8,6746
|8,7268
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1378
|2,1485
|% -0,30
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,60
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,19
|66,19
|-0,39
|
Seans Raporu
11:35
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11:48MTRYO
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11:47MTRKS
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11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 49 artarak (% 0.51 ) 1, 464
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11:46XU100
Endeks 1, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 7, 024.00 milyon TL de
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11:46ADESE
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