***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 12:17
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928746
BIST
13:371.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
13:378,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
13:379,6642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0580
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
13:37460,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,94
|Açılış
|: 460,23
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
460,44
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler13:37
|QUAGR
|29,12
|185.293.581
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.384.819
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|3.828.661
|% 9,79
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|UTPYA
|20,00
|946.300
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,34
|6.889.589
|% -47,24
|
|SAMAT
|5,22
|44.158.408
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|10.238.394
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.769.147
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|GARAN
|7,29
|887.425.106
|% -0,27
|
|EREGL
|17,81
|559.815.733
|% -1,22
|
|ODAS
|3,50
|426.683.169
|% -4,89
|
|TUREX
|15,82
|397.625.939
|% -8,98
|
|PETKM
|6,34
|320.109.119
|% -1,09
|
|GARAN
|7,29
|887.425.106
|% -0,27
|
|ODAS
|3,50
|426.683.169
|% -4,89
|
|YKBNK
|2,16
|193.506.668
|% -2,26
|
|TSKB
|1,31
|105.125.806
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,20
|189.243.727
|% 0,63
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0506
|8,0570
|% 0,62
|
|Euro
|9,6545
|9,6642
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,0825
|11,1380
|% 0,69
|
|Frank
|8,7385
|8,7912
|% 1,01
|
|Riyal
|2,1435
|2,1543
|% 0,66
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|8,71
|
|Altın Gr.
|459
|459
|5,13
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.020
|3.099
|32,06
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|15,51
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,76
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,10
|
|B. Petrol
|67,12
|67,12
|0,18
|