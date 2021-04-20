***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:17
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUREX]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929577
BIST
13:471.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,82
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:478,1245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0362
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:479,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0571
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:47462,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,55
|Açılış
|: 462,09
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:47
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.407.907
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.902.334
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,11
|8.688.415
|% 6,85
|
|DESA
|15,29
|20.366.346
|% 6,18
|
|SAMAT
|4,23
|13.206.575
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.483.267
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|SEYKM
|22,42
|10.043.595
|% -9,96
|
|GARAN
|7,12
|881.065.371
|% 1,71
|
|EREGL
|18,06
|692.847.493
|% -0,55
|
|PETKM
|6,59
|513.744.149
|% -0,30
|
|KRDMD
|7,24
|432.800.274
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,83
|337.084.572
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,83
|337.084.572
|% -1,61
|
|TSKB
|1,26
|177.607.994
|% -2,33
|
|GARAN
|7,12
|881.065.371
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,13
|246.919.247
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,09
|97.122.997
|% -1,80
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1205
|8,1245
|% 0,45
|
|Euro
|9,7882
|9,7961
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,3074
|11,3641
|% 0,29
|
|Frank
|8,8320
|8,8852
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1569
|2,1677
|% 0,34
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,56
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|2,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|4,16
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|2,01
|
|Çeyrek
|737
|755
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,49
|67,49
|0,44
|