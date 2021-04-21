***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:34
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUREX]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930052
BIST
15:361.341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -24,66
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:368,1791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0719
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:369,8426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0737
|Açılış
|: 9,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:36469,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,93
|Açılış
|: 469,75
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,98
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:34
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.668.895
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.602.081
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.113.317
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|KRTEK
|11,92
|3.919.226
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,66
|4.366.738
|% -9,96
|
|PETKM
|6,43
|785.169.287
|% -2,13
|
|EREGL
|18,19
|767.520.322
|% -0,22
|
|GARAN
|6,96
|738.558.519
|% -1,83
|
|KRDMD
|7,03
|465.764.273
|% -2,36
|
|THYAO
|10,90
|350.323.223
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|310.665.870
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|785.169.287
|% -2,13
|
|GARAN
|6,96
|738.558.519
|% -1,83
|
|ODAS
|2,45
|223.111.505
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|149.360.846
|% -1,09
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1739
|8,1775
|% 0,87
|
|Euro
|9,8337
|9,8407
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,3482
|11,4051
|% 0,69
|
|Frank
|8,8702
|8,9236
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1737
|2,1846
|% 0,84
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|5,24
|
|Altın Gr.
|469
|469
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|43,65
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|21,11
|
|Çeyrek
|748
|766
|10,56
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,10
|
|B. Petrol
|65,53
|65,53
|-1,04
|