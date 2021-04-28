***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 14:41
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931674
BIST
16:001.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,04
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
16:008,1973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:009,9034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0297
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:00465,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,22
|Açılış
|: 465,86
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:00
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.758.860
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.715.218
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.668.034
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.030.444
|% -9,78
|
|KRSTL
|2,17
|3.399.462
|% -8,44
|
|FRIGO
|34,20
|50.609.432
|% -8,21
|
|EREGL
|19,37
|683.186.611
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,22
|558.488.485
|% 1,55
|
|GARAN
|7,14
|549.156.077
|% 0,28
|
|PETKM
|6,46
|508.023.840
|% -0,92
|
|THYAO
|11,98
|458.864.894
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,08
|270.693.155
|% 0,00
|
|GWIND
|4,91
|420.041.941
|% -6,48
|
|PETKM
|6,46
|508.023.840
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,22
|558.488.485
|% 1,55
|
|GARAN
|7,14
|549.156.077
|% 0,28
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1930
|8,1973
|% -0,09
|
|Euro
|9,8951
|9,9034
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,3038
|11,3605
|% -0,72
|
|Frank
|8,9007
|8,9543
|% -0,56
|
|Riyal
|2,1739
|2,1848
|% -0,42
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-7,05
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-5,00
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-50,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-48,36
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-23,40
|
|Çeyrek
|738
|755
|-11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|0,44
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:13PENGD
Yüzde -8.16 oranında düşüşle 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 082, 969 adet işlem
-
16:12QUAGR
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 119, 530 adet işlem
-
16:11ASELS
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 14.96 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 228, 433 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 91 kaybederek (% -0.34 ) 1, 454
-
16:10XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 8, 866.00 milyon TL de