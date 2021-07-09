***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 10:00
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949912
BIST
10:261.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.374
10:268,6936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7066
En Düşük
8,6768
10:2610,2857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0305
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2662
10:26503,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,27
|Açılış
|: 503,77
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler10:24
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|EDIP
|2,81
|6.490.529
|% 5,24
|
|SILVR
|5,93
|9.082.799
|% 5,14
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|VERTU
|22,86
|9.004.193
|% 4,19
|
|FADE
|17,47
|2.419.962
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|29.739.667
|% -9,93
|
|SRVGY
|75,80
|3.150.305
|% -7,95
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|SODSN
|20,06
|24.834
|% -5,56
|
|EREGL
|18,00
|171.271.706
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,22
|162.002.128
|% 1,98
|
|GARAN
|8,59
|103.287.539
|% 0,35
|
|PETKM
|5,40
|82.016.492
|% 1,12
|
|THYAO
|13,68
|67.874.638
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,22
|162.002.128
|% 1,98
|
|YKBNK
|2,27
|43.721.031
|% 0,89
|
|EKGYO
|1,87
|31.641.002
|% 0,54
|
|PETKM
|5,40
|82.016.492
|% 1,12
|
|ALBRK
|1,55
|18.796.920
|% 4,03
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6870
|8,6936
|% 0,01
|
|Euro
|10,2797
|10,2857
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,9348
|11,9946
|% -0,19
|
|Frank
|9,4472
|9,5041
|% -0,21
|
|Riyal
|2,3094
|2,3210
|% -0,10
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,01
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,38
|
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