***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 11:11
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949931
BIST
11:041.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.373
11:048,6847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0080
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7066
En Düşük
8,6768
11:0410,2869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0293
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2662
11:04503,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,22
|Açılış
|: 503,82
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler11:04
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SILVR
|5,96
|17.909.060
|% 5,67
|
|AVGYO
|3,18
|13.977.317
|% 5,65
|
|MEDTR
|33,58
|24.582.588
|% 5,40
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|FADE
|17,47
|3.352.703
|% -9,99
|
|IDEAS
|54,20
|2.431.036
|% -9,97
|
|SNGYO
|3,81
|31.242.716
|% -9,93
|
|SRVGY
|74,70
|12.399.830
|% -9,29
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|KRDMD
|7,22
|280.915.878
|% 1,98
|
|EREGL
|17,95
|243.528.306
|% 2,22
|
|GARAN
|8,52
|239.006.624
|% -0,47
|
|THYAO
|13,57
|179.875.005
|% -0,66
|
|KOZAL
|109,20
|137.339.788
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,26
|124.584.443
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,22
|280.915.878
|% 1,98
|
|EKGYO
|1,86
|62.382.259
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|239.006.624
|% -0,47
|
|PETKM
|5,36
|135.375.191
|% 0,37
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6809
|8,6847
|% -0,09
|
|Euro
|10,2789
|10,2869
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,9295
|11,9893
|% -0,23
|
|Frank
|9,4554
|9,5124
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% -0,15
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,30
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|0,36
|
Seans Raporu
11:04
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11:15AVGYO
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11:12XU100
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11:12ERBOS
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11:11SILVR
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11:09AVGYO
Yüzde 5.98 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 180, 315 adet işlem