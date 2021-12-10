***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 15:19
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982649
BIST
15:252.008
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -23,80
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.007
15:2513,9371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1499
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
15:2515,7349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1391
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
15:25793,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,05
|Açılış
|: 793,30
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler15:24
|HEDEF
|5,39
|75.153.631
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.637.485
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.133.171
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|40.923.191
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,16
|3.924.330.729
|% 0,73
|
|PETKM
|9,14
|1.959.581.753
|% 2,24
|
|SISE
|15,60
|1.814.107.642
|% 1,30
|
|KRDMD
|10,51
|1.625.890.396
|% 0,10
|
|GARAN
|11,72
|1.142.946.308
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,49
|697.038.937
|% -1,58
|
|PETKM
|9,14
|1.959.581.753
|% 2,24
|
|TSKB
|1,58
|302.596.067
|% -3,07
|
|THYAO
|22,16
|3.924.330.729
|% 0,73
|
|KRDMD
|10,51
|1.625.890.396
|% 0,10
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9172
|13,9216
|% 0,97
|
|Euro
|15,6931
|15,7321
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,3042
|18,3960
|% 0,71
|
|Frank
|14,9821
|15,0723
|% 0,76
|
|Riyal
|3,6953
|3,7138
|% 0,84
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,67
|
|Altın Gr.
|794
|795
|7,35
|
|Cumhuriyet
|5.254
|5.334
|40,00
|
|Tam
|5.230
|5.362
|40,70
|
|Yarım
|2.528
|2.594
|19,69
|
|Çeyrek
|1.268
|1.297
|9,84
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,06
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,64
|