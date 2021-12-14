***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2021 10:04
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUREX]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983040
BIST
17:402.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,20
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
17:4014,7921
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,3958
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
17:4016,6500
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,4374
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
17:40839,63
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 20,01
|Açılış
|: 839,63
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler17:40
|CEOEM
|14,96
|64.100.151
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.339.599
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.102.302
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.271.674
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.680.005
|% 9,99
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|MERIT
|31,02
|100.699.494
|% -9,62
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|OYLUM
|7,66
|18.070.694
|% -8,92
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|23,54
|4.626.806.672
|% 4,25
|
|GARAN
|12,04
|3.813.084.948
|% -0,99
|
|KRDMD
|11,68
|3.262.912.965
|% -0,09
|
|SISE
|16,22
|2.654.637.291
|% -2,23
|
|YKBNK
|3,81
|2.064.795.136
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,63
|1.537.625.913
|% -2,23
|
|YKBNK
|3,81
|2.064.795.136
|% -2,31
|
|TSKB
|1,66
|869.842.907
|% -2,35
|
|SKBNK
|1,22
|494.302.854
|% -3,17
|
|GARAN
|12,04
|3.813.084.948
|% -0,99
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7750
|14,7921
|% 2,75
|
|Euro
|16,6334
|16,6500
|% 2,70
|
|Sterlin
|19,5199
|19,6178
|% 2,86
|
|Frank
|15,9016
|15,9974
|% 2,53
|
|Riyal
|3,9300
|3,9497
|% 2,73
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-5,74
|
|Altın Gr.
|841
|841
|21,80
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,21
|
|B. Petrol
|73,21
|73,21
|-0,49
|