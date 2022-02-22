***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:02
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUREX]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003372
BIST
10:141.991
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -47,25
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.007
En Düşük
1.986
10:1413,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0606
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,8268
En Düşük
13,6330
10:1415,5117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0329
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,6200
En Düşük
15,4300
10:14842,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,20
|Açılış
|: 842,48
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler10:14
|HUNER
|2,20
|2.089.173
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|13.959.993
|% 9,94
|
|BASCM
|5,66
|43.865
|% 7,40
|
|PAPIL
|20,68
|20.540.251
|% 5,03
|
|PAMEL
|109,90
|1.181.625
|% 4,77
|
|YBTAS
|21.150,00
|799.510
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|295.801
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|12.034.089
|% -9,99
|
|MERIT
|31,60
|17.152.146
|% -9,40
|
|SANFM
|31,00
|133.369
|% -8,82
|
|THYAO
|28,42
|430.341.676
|% -3,46
|
|KARSN
|4,03
|196.401.057
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,99
|162.409.744
|% -1,48
|
|EREGL
|28,16
|152.911.835
|% -2,43
|
|KRDMD
|11,46
|152.721.236
|% -2,30
|
|KARSN
|4,03
|196.401.057
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,99
|162.409.744
|% -1,48
|
|ODAS
|1,32
|28.256.397
|% -2,94
|
|ADESE
|0,69
|12.011.136
|% -4,17
|
|SKBNK
|1,01
|17.009.064
|% -2,88
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7131
|13,7232
|% 0,44
|
|Euro
|15,4930
|15,5117
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,5662
|18,6593
|% 0,19
|
|Frank
|14,9069
|14,9967
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6419
|3,6602
|% 0,31
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|5,88
|
|Altın Gr.
|844
|844
|7,22
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,17
|
|B. Petrol
|94,88
|94,88
|1,89
|
Seans Raporu
10:14
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10:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 24 kaybederek (% -2.26 ) 2, 217
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10:29
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HUNER, ARTI
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10:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR