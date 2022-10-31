***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 14:55
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUREX]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075275
BIST
14:423.942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 62,73
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:4218,6199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:4218,4964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0402
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:42982,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,40
|Açılış
|: 982,32
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:40
|AKCNS
|44,00
|100.895.897
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.460.980
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|262.490.902
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|813.775.849
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.359.059
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|113.419.737
|% -7,88
|
|DOBUR
|51,70
|12.518.144
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|TUREX
|16,85
|32.070.588
|% -6,75
|
|THYAO
|98,85
|3.606.622.711
|% 1,96
|
|SASA
|118,60
|1.964.610.778
|% 8,51
|
|AKBNK
|14,48
|1.759.458.376
|% -1,36
|
|YKBNK
|8,92
|1.447.688.136
|% 0,45
|
|TUPRS
|373,20
|1.373.211.019
|% 2,08
|
|EKGYO
|4,40
|929.983.236
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,92
|1.447.688.136
|% 0,45
|
|ISCTR
|9,07
|1.169.468.451
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|259.000.435
|% -0,49
|
|AKBNK
|14,48
|1.759.458.376
|% -1,36
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6152
|18,6171
|% 0,20
|
|Euro
|18,4827
|18,4921
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,4139
|21,5213
|% -0,48
|
|Frank
|18,5344
|18,6461
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,23
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-4,07
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|6.575
|6.676
|10,00
|
|Tam
|6.608
|6.663
|-73,00
|
|Yarım
|3.220
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,45
|92,45
|-1,32
|