***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 10:02
***TUREX*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUREX]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUREX.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109762
BIST
17:284.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,86%
|| -142,90
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
17:2818,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
17:2820,2606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0509
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2408
17:281.133,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.133,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler17:28
|OYAKC
|22,66
|291.499.731
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|92.943.697
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|27.156.125
|% 9,99
|
|CMBTN
|460,70
|23.666.500
|% 9,98
|
|SDTTR
|90,90
|80.149.444
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.921.275
|% -9,97
|
|ATSYH
|83,10
|1.462.496
|% -8,88
|
|COSMO
|103,00
|1.283.795
|% -8,85
|
|KLGYO
|2,44
|55.615.141
|% -8,61
|
|THYAO
|138,10
|1.868.677.910
|% -3,22
|
|SISE
|41,74
|1.211.637.617
|% -3,02
|
|EREGL
|39,12
|1.198.347.860
|% -0,36
|
|TUPRS
|570,20
|1.143.735.937
|% -4,81
|
|KOZAL
|518,20
|796.796.015
|% -3,59
|
|EKGYO
|7,07
|405.535.294
|% -2,75
|
|YKBNK
|8,79
|432.592.288
|% -2,55
|
|AKBNK
|16,03
|769.247.862
|% -2,91
|
|ALBRK
|3,15
|119.187.888
|% -3,67
|
|KRDMD
|16,89
|551.669.277
|% 3,30
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8223
|18,8351
|% 0,08
|
|Euro
|20,2535
|20,2606
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,6096
|22,7230
|% -0,00
|
|Frank
|20,2307
|20,3526
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0031
|5,0282
|% 0,04
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|8,63
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|5,00
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.743
|7.796
|-65,00
|
|Yarım
|3.783
|3.815
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,01
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|0,68
|
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