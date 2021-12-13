***TUREX* *EUHOL* *MAALT* *BURCE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.12.2021 18:37
***TUREX******EUHOL******MAALT******BURCE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BURCE, EUHOL, MAALT, TUREX]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURCE.E, EUHOL.E, MAALT.E ve TUREX.E payları 14/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982977
BIST
18:052.102
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 66,03
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.116
En Düşük
2.048
18:0513,8139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0187
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
13,8567
En Düşük
13,7980
18:0515,6317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0145
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,7056
En Düşük
15,5814
18:05795,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,79
|Açılış
|: 794,92
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
839,56
En Düşük
783,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,34
|89.954.464
|% 10,00
|
|MIATK
|33,88
|273.904.925
|% 10,00
|
|SODSN
|33,00
|2.196.229
|% 10,00
|
|UTPYA
|13,64
|4.780.134
|% 10,00
|
|SONME
|37,62
|5.009.818
|% 10,00
|
|DOBUR
|124,20
|2.635.400
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|88.305.509
|% -9,99
|
|TUCLK
|17,22
|142.437.600
|% -9,98
|
|TUREX
|13,59
|22.440.785
|% -9,94
|
|MMCAS
|3,94
|1.704.428
|% -9,84
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 1,62
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 5,23
|
|THYAO
|22,64
|3.172.106.159
|% 1,80
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 7,23
|
|SISE
|16,14
|2.621.524.878
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,53
|1.532.403.299
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,73
|2.024.643.635
|% 5,07
|
|GARAN
|11,92
|3.920.707.600
|% 1,62
|
|PETKM
|9,94
|3.127.441.165
|% 7,23
|
|KRDMD
|11,46
|3.296.378.059
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8194
|13,8203
|% -0,09
|
|Euro
|15,5869
|15,6320
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,2285
|18,3199
|% -0,76
|
|Frank
|14,9364
|15,0264
|% -0,54
|
|Riyal
|3,6763
|3,6948
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-1,80
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.342
|5.493
|97,79
|
|Yarım
|2.582
|2.657
|47,30
|
|Çeyrek
|1.295
|1.329
|23,65
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,93
|0,00
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, DOHOL, TAVHL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 93 artarak (% 3.54 ) 1, 871
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, ATLAS, SNKRN, MIATK, AVGYO, GARFA, AYES, AKSA, SELVA, BURCE
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, TUCLK, MMCAS, TUREX
-
17:58
AYES, BURCE, KRDMB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında