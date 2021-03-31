***TUREX* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
31.03.2021 13:19
***TUREX******GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/03/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922105
BIST
15:461.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:468,2830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0403
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:469,7466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0277
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7079
15:46448,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,92
|Açılış
|: 448,65
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:46
|LINK
|40,70
|31.619.616
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.444.028
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.151.603
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|12.023.840
|% 9,99
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|161.836.356
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|NTHOL
|4,52
|111.164.146
|% -8,32
|
|GARAN
|6,73
|1.899.223.391
|% -0,74
|
|SASA
|47,90
|1.374.801.893
|% 7,74
|
|KOZAL
|117,20
|730.825.272
|% 1,74
|
|BJKAS
|8,05
|627.798.832
|% 6,20
|
|FROTO
|198,30
|582.220.560
|% 0,30
|
|GARAN
|6,73
|1.899.223.391
|% -0,74
|
|SKBNK
|1,21
|170.401.289
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,92
|167.244.017
|% -0,52
|
|BJKAS
|8,05
|627.798.832
|% 6,20
|
|KRDMD
|7,12
|548.612.953
|% 0,56
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2773
|8,2830
|% -0,48
|
|Euro
|9,7328
|9,7466
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,3420
|11,3988
|% -0,63
|
|Frank
|8,7206
|8,7731
|% -0,98
|
|Riyal
|2,1960
|2,2070
|% -0,84
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|1,88
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-5,00
|
|Tam
|2.960
|3.037
|-4,13
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-2,00
|
|Çeyrek
|718
|735
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-0,03
|
Seans Raporu
15:46
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