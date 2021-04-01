***TUREX* *IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
01.04.2021 18:53
***TUREX******IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922702
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.427
En Düşük
1.399
18:058,1169
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,1230
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0568
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
18:05450,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,86
|Açılış
|: 450,47
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1061
|8,1169
|% -1,49
|
|Euro
|9,5631
|9,6118
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,1844
|11,2405
|% -1,22
|
|Frank
|8,5888
|8,6406
|% -1,21
|
|Riyal
|2,1578
|2,1686
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|19,29
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,00
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|1,29
|
Seans Raporu
18:05
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