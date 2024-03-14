***TUREX* *KLRHO*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***TUREX******KLRHO*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [KLRHO]İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından Kiler Holding A.Ş. , Atilla ERSAN, Celal KALKAN, Engin ERSAN ve Nazif ERSAN, çıkarılmış sermayemizde sahip oldukları D grubu paylardan, toplam 20.700.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları "Pay Satış Bilgi Form' larının onaylanması amacıyla, 14.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduklarını Şirketimize bildirmişlerdir. Pay Satış Bilgi Formu düzenleyen ortaklarımızın ad, soyad ve sahip oldukları pay miktarları aşağıda yer almakta olup, Şirketimize bildirimlerine ilişkin yazı örnekleri ise ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258776BIST