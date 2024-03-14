***TUREX* *KLRHO*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
14.03.2024 15:02
***TUREX******KLRHO*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarından Kiler Holding A.Ş. , Atilla ERSAN, Celal KALKAN, Engin ERSAN ve Nazif ERSAN, çıkarılmış sermayemizde sahip oldukları D grubu paylardan, toplam 20.700.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları "Pay Satış Bilgi Form' larının onaylanması amacıyla, 14.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduklarını Şirketimize bildirmişlerdir. Pay Satış Bilgi Formu düzenleyen ortaklarımızın ad, soyad ve sahip oldukları pay miktarları aşağıda yer almakta olup, Şirketimize bildirimlerine ilişkin yazı örnekleri ise ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258776
BIST
'
16:378.919
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 8,63
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
16:3732,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0847
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
16:3735,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0452
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
16:372.232,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,02
|Açılış
|: 2.232,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.230,77
BIST En Aktif Hisseler16:35
|DMSAS
|6,39
|553.363
|% 108,14
|
|CMENT
|616,00
|7.383.376
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.224.615
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|35.337.930
|% 9,99
|
|NATEN
|57,35
|184.053.250
|% 9,97
|
|FONET
|34,66
|187.964.681
|% -9,97
|
|MMCAS
|14,63
|7.706.796
|% -8,62
|
|SNKRN
|40,00
|1.848.618
|% -7,41
|
|AGHOL
|263,00
|438.806.412
|% -7,39
|
|DESPC
|55,00
|93.331.363
|% -7,33
|
|THYAO
|273,00
|5.130.268.168
|% 0,37
|
|LMKDC
|36,12
|2.557.182.542
|% 9,19
|
|OBAMS
|50,55
|2.500.882.387
|% 3,16
|
|TUPRS
|165,20
|2.364.518.169
|% 1,23
|
|JANTS
|258,00
|2.258.542.765
|% 1,57
|
|ISCTR
|10,48
|1.945.531.077
|% -1,13
|
|EKGYO
|10,88
|1.341.998.034
|% 1,30
|
|ZOREN
|5,20
|537.952.504
|% 1,36
|
|YKBNK
|21,94
|1.708.587.395
|% -1,44
|
|AKFGY
|2,69
|202.207.321
|% -1,10
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1234
|32,1262
|% 0,26
|
|Euro
|35,1732
|35,1896
|% 0,07
|
|Sterlin
|41,4057
|41,6132
|% -0,56
|
|Frank
|36,7688
|36,9531
|% -0,68
|
|Riyal
|8,6391
|8,6824
|% -0,42
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,02
|25,05
|% 0,66
|
|Platin
|932,26
|934,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.091,23
|1.094,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,80
|84,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,96
|2.163,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 16 artarak (% 0.30 ) 9, 475
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16:49XU100
Endeks 8, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 60, 752.00 milyon TL de
-
16:49FORMT
Yüzde 6.18 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 555, 102 adet işlem
-
16:48BORSK
Yüzde 5.32 oranında artışla 45.52 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 783, 860 adet işlem
-
16:47MOGAN
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 055, 454 adet işlem