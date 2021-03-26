***TUREX* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TUREX******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [TUREX]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17:23:45 Yapılan Açıklamaya Ek EklenmesiBildirim İçeriğiAçıklamalarTureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin ekleri Hk.EK 7 B - GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU - ÇORLU İKİ ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921127BIST