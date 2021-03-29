***TUREX* *TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
29.03.2021 14:27
***TUREX******TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921417
BIST
16:361.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,36
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:368,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0983
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:369,6517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0900
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:36451,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,81
|Açılış
|: 452,16
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:36
|TRILC
|50,40
|179.985.875
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.952.769
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.563.602
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.287.445
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|CRDFA
|4,61
|53.263.215
|% -6,87
|
|KRDMD
|6,93
|1.445.558.584
|% 5,16
|
|GARAN
|6,92
|1.328.617.328
|% 0,58
|
|BJKAS
|7,47
|920.550.539
|% 7,79
|
|EKGYO
|2,01
|816.884.421
|% 8,65
|
|PETKM
|5,67
|573.510.517
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,01
|816.884.421
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,93
|1.445.558.584
|% 5,16
|
|GARAN
|6,92
|1.328.617.328
|% 0,58
|
|BJKAS
|7,47
|920.550.539
|% 7,79
|
|DOHOL
|3,32
|358.460.755
|% 2,47
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1763
|8,1786
|% 1,22
|
|Euro
|9,6399
|9,6517
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,2637
|11,3202
|% 1,38
|
|Frank
|8,6736
|8,7258
|% 1,22
|
|Riyal
|2,1724
|2,1833
|% 1,13
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-15,03
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|33,00
|
|Tam
|2.985
|3.062
|35,00
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|16,93
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,31
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:46VESBE
Yüzde 4.29 oranında artışla 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 503, 382 adet işlem
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16:45BJKAS
Yüzde 8.23 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 392, 037 adet işlem
-
16:43XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 13, 823.00 milyon TL de
-
16:42ALGYO
Yüzde 4.42 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 044, 758 adet işlem
-
16:41AKCNS
Yüzde 9.92 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 953 adet işlem