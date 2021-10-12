***TUREX* *TRILC* *CELHA* *NUHCM* *ITTFH* *ESEN* *ADESE* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
12.10.2021 16:58
***TUREX******TRILC******CELHA******NUHCM******ITTFH******ESEN******ADESE******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ADESE, AYES, CELHA, ESEN, ITTFH, TRILC, TUREX, NUHCM
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ADESE 1 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 42.919,000
AYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E HASAN IŞILDAK 4.763,300
CELHA 3 ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 11.315,000
ESEN 4 ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 13.474,000
ITTFH 5 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E EROL KORKMAZ 5.823,900
ITTFH 6 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E HAYRİYE GENÇTÜRK 1.652,400
ITTFH 7 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEHMET ERÇEVİK 437,400
ITTFH 8 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEHMET GÜLER 3.879,900
ITTFH 9 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEVLÜTHAN UĞURTAN 372,600
ITTFH 11 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MURAT ELALDI 858,600
ITTFH 12 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E NURİ PALTA 1.620,000
ITTFH 13 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E NİHAT BAYRAKTAR 1.935,900
ITTFH 14 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E RABİA ALKIŞOĞLU 550,800
ITTFH 15 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E RECEP BERBEROĞLU 6.682,500
ITTFH 16 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E SULTAN NAZİK 6.147,900
NUHCM 17 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E HATİCE KÖSE 2.714,667
TRILC 18 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 10.000,000
TUREX 19 TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 1.580,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969845
BIST