***TUREX* *TRILC* *CELHA* *NUHCM* *ITTFH* *ESEN* *ADESE* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***TUREX******TRILC******CELHA******NUHCM******ITTFH******ESEN******ADESE******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ADESE, AYES, CELHA, ESEN, ITTFH, TRILC, TUREX, NUHCMSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ADESE 1 ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 42.919,000AYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E HASAN IŞILDAK 4.763,300CELHA 3 ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 11.315,000ESEN 4 ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 13.474,000ITTFH 5 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E EROL KORKMAZ 5.823,900ITTFH 6 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E HAYRİYE GENÇTÜRK 1.652,400ITTFH 7 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEHMET ERÇEVİK 437,400ITTFH 8 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEHMET GÜLER 3.879,900ITTFH 9 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEVLÜTHAN UĞURTAN 372,600ITTFH 11 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MURAT ELALDI 858,600ITTFH 12 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E NURİ PALTA 1.620,000ITTFH 13 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E NİHAT BAYRAKTAR 1.935,900ITTFH 14 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E RABİA ALKIŞOĞLU 550,800ITTFH 15 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E RECEP BERBEROĞLU 6.682,500ITTFH 16 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E SULTAN NAZİK 6.147,900NUHCM 17 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E HATİCE KÖSE 2.714,667TRILC 18 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 10.000,000TUREX 19 TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. E KEMALETTİN VATANSEVER 1.580,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969845BIST