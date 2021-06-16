***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2021 16:35
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942666
BIST
16:581.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,61
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
16:588,5376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
16:5810,3598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0225
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
16:58510,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,97
|Açılış
|: 510,50
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler16:58
|PENTA
|35,20
|73.392.356
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,32
|1.641.931
|% 9,78
|
|EUKYO
|7,72
|10.058.120
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|28.709.431
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.277.150
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,38
|1.202.969.759
|% -0,76
|
|BOBET
|5,65
|820.438.699
|% -6,30
|
|GARAN
|8,37
|761.597.900
|% -0,59
|
|KOZAL
|125,60
|582.471.528
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,21
|445.354.317
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,21
|445.354.317
|% 0,91
|
|BOBET
|5,65
|820.438.699
|% -6,30
|
|YESIL
|2,32
|306.574.267
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,98
|331.264.616
|% 1,02
|
|GARAN
|8,37
|761.597.900
|% -0,59
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5345
|8,5376
|% -0,23
|
|Euro
|10,3530
|10,3598
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,0198
|12,0801
|% 0,03
|
|Frank
|9,4590
|9,5160
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2712
|2,2826
|% -0,17
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-1,09
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.380
|3.431
|-14,00
|
|Tam
|3.363
|3.447
|-12,18
|
|Yarım
|1.625
|1.668
|-5,90
|
|Çeyrek
|815
|834
|-2,95
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|0,35
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:10XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 9, 449.00 milyon TL de
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17:10ATLAS
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 762 adet işlem
-
17:06VAKKO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 13.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 927, 341 adet işlem
-
17:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, DOHOL, KOZAL
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 24 kaybederek (% -0.10 ) 1, 268