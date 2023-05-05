***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2023 15:09
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.06.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147300
BIST
17:394.392
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -92,18
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
17:3919,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0280
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
17:3921,4687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
17:391.258,30
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -26,64
|Açılış
|: 1.258,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler17:39
|HURGZ
|4,40
|10.039.190
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,06
|11.531.256
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|158.241.187
|% 9,93
|
|SELVA
|9,43
|104.367.779
|% 9,78
|
|MAKIM
|21,84
|22.907.246
|% 9,64
|
|PAMEL
|145,80
|74.080.618
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|795.416.880
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.323.669.636
|% -9,97
|
|GRTRK
|28,02
|944.573.362
|% -9,96
|
|GESAN
|50,35
|744.654.344
|% -9,93
|
|ASTOR
|45,42
|2.972.896.272
|% 0,49
|
|EUPWR
|70,00
|2.323.669.636
|% -9,97
|
|THYAO
|124,90
|2.090.705.486
|% -2,19
|
|KOZAL
|16,22
|1.733.708.307
|% -2,87
|
|GUBRF
|219,00
|1.639.598.948
|% 3,40
|
|EKGYO
|5,29
|774.074.881
|% -3,47
|
|KOZAL
|16,22
|1.733.708.307
|% -2,87
|
|ISCTR
|10,62
|918.930.715
|% -0,28
|
|YKBNK
|9,16
|676.923.751
|% -1,93
|
|ASTOR
|45,42
|2.972.896.272
|% 0,49
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4930
|19,4969
|% 0,14
|
|Euro
|21,4616
|21,4687
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,5061
|24,6290
|% 0,31
|
|Frank
|21,7305
|21,8614
|% -0,83
|
|Riyal
|5,1838
|5,2098
|% 0,06
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-40,98
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-26,18
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.512
|4.625
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.235
|2.306
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|-0,41
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|2,78
|
Seans Raporu
17:39
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17:54BURVA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 30.00 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 060 adet işlem
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17:53ONCSM
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 60.55 lira fiyatla işlem gören hissede 368, 421 adet işlem
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -89, 26 kaybederek (% -2.21 ) 3, 943
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17:52
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