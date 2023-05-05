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***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

05.05.2023 15:09
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.06.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Şirketimiz Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına
  Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147300


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Çeyrek 2.235 2.306 -2,00  
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