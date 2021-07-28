***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/07/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VAREdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıVİZYON KARAVAN DİZAYN ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKaravan İmalatı, Satışı ve KiralanmasıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000,00 TLEdinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.07.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı38.900,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,00 TLToplam Tutar38.900,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%77,80Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%77,80Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%77,80Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKaravan sektöründe gelişen talebe bağlı olarak şirkete olumlu katkısı beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/07/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarKaravan üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren VİZYON KARAVAN DİZAYN ANONİM ŞİRKETİ'nin, gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasından sonra muhataplar ile anlaşmaya varılmış olup, Sermayesi nominal değeri 50.000,00 TL olan VİZYON KARAVAN DİZAYN ANONİM ŞİRKETİ' nin nominal bedeli 38.900,00 TL olan %77,80 oranında hissesi satın alınmıştır. İlerleyen süreçte gelişmeler ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952245BIST