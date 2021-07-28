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***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

28.07.2021 15:11



***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
VİZYON KARAVAN DİZAYN ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Karavan İmalatı, Satışı ve Kiralanması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.07.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
38.900,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00 TL
Toplam Tutar
38.900,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%77,80
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%77,80
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%77,80
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Karavan sektöründe gelişen talebe bağlı olarak şirkete olumlu katkısı beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/07/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Karavan üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren VİZYON KARAVAN DİZAYN ANONİM ŞİRKETİ'nin, gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasından sonra muhataplar ile anlaşmaya varılmış olup, Sermayesi nominal değeri 50.000,00 TL olan VİZYON KARAVAN DİZAYN ANONİM ŞİRKETİ' nin nominal bedeli 38.900,00 TL olan %77,80 oranında hissesi satın alınmıştır.  İlerleyen süreçte gelişmeler ile ilgili  bilgilendirmeler yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952245


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KATMR 3,19 50.281.620 % 10,00  
EDATA 12,44 24.585.401 % 9,99  
KTSKR 18,21 12.855.427 % 9,96  
TUREX 10,83 37.695.948 % 9,95  
KARYE 10,75 87.198.913 % 9,92  
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Frank 9,3116 9,3677 % -0,11  
Riyal 2,2732 2,2846 % -0,09  
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Altın Ons 1.799 1.799 0,29  
Altın Gr. 494 495 -0,59  
Cumhuriyet 3.279 3.328 -15,00  
Tam 3.264 3.346 -12,27  
Yarım 1.577 1.619 -5,93  
Çeyrek 791 809 -2,97  
Gümüş.Ons 24,76 24,81 0,09  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 0,02  
B. Petrol 74,00 74,00 0,48  
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