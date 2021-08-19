***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 18:35
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 2.671.694 -1.377.027 Transferler
145.875 47.961.083 -48.106.958 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17.890.585 17.890.585 94.468 17.985.053
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-654.113 -654.113 -654.113
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 2.671.694 -2.031.140 876.690 65.879.145 17.890.585 155.286.974 165.245 155.452.219
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
93.506.469 7.631.052 -2.198.945 876.690 56.263.924 60.251.635 216.330.825 202.852 216.533.677
Transferler
847.688 59.403.947 -60.251.635 0 0
Dönem Karı (Zararı)
27.331.873 27.331.873 120.570 27.452.443
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.030 -341.030 -341.030
Sermaye Arttırımı
14.493.531 14.493.531 14.493.531
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
85.667.097 -5.003.522 5.003.522 -5.003.522 80.663.575 80.663.575
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-154.553 -154.553 -4.900 -159.453
Dönem Sonu Bakiyeler
108.000.000 85.667.097 -5.003.522 7.631.052 -2.539.975 6.727.900 110.509.796 27.331.873 338.324.221 318.522 338.642.743
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.341.249 48.812.268
Dönem Karı (Zararı)
27.452.443 17.985.053
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.452.443 17.985.053
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.641.931 21.828.091
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.862.396 10.058.680
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-109.517 338.026
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-109.517 338.026
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.375.266 1.561.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.929.341 1.561.642
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.445.925 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.065.268 6.526.228
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.539.727 7.203.754
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-290.539 7.045
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-183.920 -684.571
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
320.895 45.550
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
320.895 45.550
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.287.076 3.297.965
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-159.453 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.261.410 11.099.212
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.073.775 2.511.960
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.169.864 -2.139.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.903.911 4.651.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-535.948 -2.747.005
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-958.739 -1.276.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
422.791 -1.470.249
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.387.215 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-167.123 -3.703.186
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.761.416 -3.894.280
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
444.231 -672.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.205.647 -3.221.751
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.121 10.737.983
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
367.575 6.289.986
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-334.454 4.447.997
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
576.496 3.775.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.280.020 4.417.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.120.914 3.198.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.840.894 1.218.861
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.832.964 50.912.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-740.392 -1.161.595
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.751.323 -938.493
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.591.420 -7.390.899
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-104.084.023 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.372.506 4.662.721
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.372.506 4.662.721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.606.995 -12.023.800
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.606.995 -12.023.673
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -127
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-272.908 -29.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.999.281 -23.841.290
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.160.628
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.160.628
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.003.522 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.003.522 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.396.260
Kredilerden Nakit Girişleri
0 26.396.260
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.379.980 -42.660.616
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.379.980 -42.660.616
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-238.118 -373.180
Ödenen Faiz
-6.539.727 -7.203.754
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.250.890 17.580.079
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.250.890 17.580.079
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.290.830 25.311.906
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.039.940 42.891.985
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.039.940 25.290.830
Finansal Yatırımlar
104.084.023 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 104.084.023 0
Ticari Alacaklar
87.516.122 73.148.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.283.641 7.113.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 70.232.481 66.035.133
Diğer Alacaklar
11.389.128 10.853.180
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 958.739 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 10.430.389 10.853.180
Stoklar
10 0 7.387.215
Peşin Ödenmiş Giderler
15.061.610 11.454.945
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 10.121.390 7.511.927
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.940.220 3.943.018
Diğer Dönen Varlıklar
3.997.674 11.118.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 3.997.674 11.118.588
ARA TOPLAM
239.088.497 139.253.668
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
239.088.497 139.253.668
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.439.000 10.439.000
Maddi Duran Varlıklar
227.414.058 237.704.012
Binalar
13 11.613.684 11.687.452
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 3.417 3.667
Taşıtlar
13 214.901.703