***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 2.671.694 -1.377.027 Transferler145.875 47.961.083 -48.106.958 0 0Dönem Karı (Zararı)17.890.585 17.890.585 94.468 17.985.053Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-654.113 -654.113 -654.113Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 2.671.694 -2.031.140 876.690 65.879.145 17.890.585 155.286.974 165.245 155.452.219Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler93.506.469 7.631.052 -2.198.945 876.690 56.263.924 60.251.635 216.330.825 202.852 216.533.677Transferler847.688 59.403.947 -60.251.635 0 0Dönem Karı (Zararı)27.331.873 27.331.873 120.570 27.452.443Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-341.030 -341.030 -341.030Sermaye Arttırımı14.493.531 14.493.531 14.493.531Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)85.667.097 -5.003.522 5.003.522 -5.003.522 80.663.575 80.663.575Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-154.553 -154.553 -4.900 -159.453Dönem Sonu Bakiyeler108.000.000 85.667.097 -5.003.522 7.631.052 -2.539.975 6.727.900 110.509.796 27.331.873 338.324.221 318.522 338.642.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.341.249 48.812.268Dönem Karı (Zararı)27.452.443 17.985.053Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.452.443 17.985.053Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.641.931 21.828.091Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.862.396 10.058.680Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-109.517 338.026Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-109.517 338.026Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.375.266 1.561.642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.929.341 1.561.642Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.445.925 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.065.268 6.526.228Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.539.727 7.203.754Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-290.539 7.045Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-183.920 -684.571Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler320.895 45.550İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler320.895 45.550Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.287.076 3.297.965Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-159.453 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.261.410 11.099.212Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.073.775 2.511.960İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.169.864 -2.139.646İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.903.911 4.651.606Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-535.948 -2.747.005İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-958.739 -1.276.756İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)422.791 -1.470.249Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.387.215 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-167.123 -3.703.186Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.761.416 -3.894.280İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)444.231 -672.529İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.205.647 -3.221.751Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.121 10.737.983İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)367.575 6.289.986İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-334.454 4.447.997Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)576.496 3.775.903İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.280.020 4.417.837Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7.120.914 3.198.976Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.840.894 1.218.861Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları50.832.964 50.912.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-740.392 -1.161.595Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.751.323 -938.493YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-108.591.420 -7.390.899Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-104.084.023 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.372.506 4.662.721Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.372.506 4.662.721Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.606.995 -12.023.800Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.606.995 -12.023.673Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -127Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-272.908 -29.820FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.999.281 -23.841.290Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.160.628Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.160.628İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-5.003.522 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.003.522 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 26.396.260Kredilerden Nakit Girişleri0 26.396.260Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.379.980 -42.660.616Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.379.980 -42.660.616Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-238.118 -373.180Ödenen Faiz-6.539.727 -7.203.754YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.250.890 17.580.079NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.250.890 17.580.079DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.290.830 25.311.906DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.039.940 42.891.985Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.039.940 25.290.830Finansal Yatırımlar104.084.023 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5 104.084.023 0Ticari Alacaklar87.516.122 73.148.910İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 17.283.641 7.113.777İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 70.232.481 66.035.133Diğer Alacaklar11.389.128 10.853.180İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 958.739 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 10.430.389 10.853.180Stoklar10 0 7.387.215Peşin Ödenmiş Giderler15.061.610 11.454.945İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 10.121.390 7.511.927İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.940.220 3.943.018Diğer Dönen Varlıklar3.997.674 11.118.588İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 3.997.674 11.118.588ARA TOPLAM239.088.497 139.253.668TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR239.088.497 139.253.668DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 10.439.000 10.439.000Maddi Duran Varlıklar227.414.058 237.704.012Binalar13 11.613.684 11.687.452Tesis, Makine ve Cihazlar13 3.417 3.667Taşıtlar13 214.901.703