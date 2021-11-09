***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









lış) ile İlgili Düzeltmeler6.680.345 -2.904.093İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.892.022 -1.174.642İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.788.323 -1.729.451Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.109.632Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler343.545 151.042Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)343.545 151.042Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-565.268 5.520.892İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)514.090 2.344.500İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.079.358 3.176.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.721.830 7.529.948Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.784.175 5.446.031Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.937.655 2.083.917Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları82.027.813 68.021.521Alınan Faiz-5.183.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.148.883 -1.290.298Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.223.866 -1.569.450YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-76.687.906 -7.194.623Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-840.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.820.644 10.112.493Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.820.644 10.112.493Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-97.395.642 -17.277.296Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-97.395.642 -17.277.169Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-127Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-272.908 -29.820FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.462.498 -37.863.935Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri341.325Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.160.628Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.160.628İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-5.003.522İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.003.522Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri14.721.661 26.951.850Kredilerden Nakit Girişleri14.721.661 26.951.850Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-43.573.672 -54.906.513Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-43.573.672 -54.906.513Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-453.705 -597.011Ödenen Faiz-8.913.593 -9.312.261Alınan Faiz5.183.376YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.246.280 20.103.215NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.246.280 20.103.215DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.290.830 25.311.906DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ78.537.110 45.415.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 78.537.110 25.290.830Finansal Yatırımlar1.502.400 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5 1.502.400Ticari Alacaklar92.214.335 73.148.910İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 18.854.788 7.113.777İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 73.359.547 66.035.133Diğer Alacaklar14.942.314 10.853.180İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 958.739İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 13.983.575 10.853.180Stoklar10 5.526.487 7.387.215Peşin Ödenmiş Giderler11.528.862 11.454.945İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 8.107.357 7.511.927İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 3.421.505 3.943.018Diğer Dönen Varlıklar7.334.413 11.118.588İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 7.334.413 11.118.588ARA TOPLAM211.585.921 139.253.668TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR211.585.921 139.253.668DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 10.439.000 10.439.000Maddi Duran Varlıklar291.224.783 237.704.012Arazi ve Arsalar13 43.350.000Binalar13 11.586.791 11.687.452Tesis, Makine ve Cihazlar13 3.292 3.667Taşıtlar13 234.460.351 225.036.394Mobilya ve Demirbaşlar13 861.442 975.254Özel Maliyetler13 422.907 1.245Yapılmakta Olan Yatırımlar13 540.000Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.959.767 3.199.177Maddi Olmayan Duran Varlıklar645 4.156Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar645 4.156Peşin Ödenmiş Giderler3.486.077 8.259.036İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.068.855 5.458.618İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.417.222 2.800.418TOPLAM DURAN VARLIKLAR308.110.272 259.605.381TOPLAM VARLIKLAR519.696.193 398.859.049KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar493.482 7.802.487İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar493.482 7.802.487Banka Kredileri7 6.917.604Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 493.482 884.883Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.267.528 45.595.994İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.267.528 45.595.994Banka Kredileri42.267.528 45.595.994Ticari Borçlar44.742.814 38.352.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 7.511.411 2.700.748İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 37.231.403 35.651.764Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 5.813.119 4.703.487Diğer Borçlar1.211.654 2.243.012İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 48.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.163.654 2.243.012Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)666.042 322.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 666.042 322.497Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 3.755.288 49.827Kısa Vadeli Karşılıklar7.134.437 5.802.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.702.898 1.817.052Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 5.431.539 3.985.614Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.220.360 4.895.655İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 7.220.360 4.895.655ARA TOPLAM113.304.724 109.768.137TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER113.304.724 109.768.137UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar27.411.656 46.079.901İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27.411.656 46.079.901Banka Kredileri7 27.262.971 45.868.912Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 148.685 210.989Diğer Borçlar699.637 233.547İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 699.637 233.547Uzun Vadeli Karşılıklar6.013.098 4.900.308Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 6.013.098 4.900.308Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 20.648.801 21.343.479TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.773.192 72.557.235TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER168.077.916 182.325.372ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar350.915.279 216.330.825Ödenmiş Sermaye18 108.000.000 93.506.469Geri Alınmış Paylar (-)18 -5.003.522Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 85.667.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.367.236 5.432.107Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.367.236 5.432.107Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.631.052 7.631.052Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.263.816 -2.198.945Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.727.900 876.690Yasal Yedekler1.724.378 876.690Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler5.003.522Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları110.509.796 56.263.924Net Dönem Karı veya Zararı39.646.772 60.251.635Kontrol Gücü Olmayan Paylar702.998 202.852TOPLAM ÖZKAYNAKLAR351.618.277 216.533.677TOPLAM KAYNAKLAR519.696.193 398.859.049Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 420.258.700 332.762.883 137.657.379 125.039.516Satışların Maliyeti19 -351.434.102 -276.132.191 -115.440.084 -101.599.238TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)68.824.598 56.630.692 22.217.295 23.440.278BRÜT KAR (ZARAR)68.824.598 56.630.692 22.217.295 23.440.278Genel Yönetim Giderleri20 -18.178.494 -13.255.105 -7.608.318 -4.766.602Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.742.088 6.104.914 1.374.395 995.548Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -8.340.524 -1.972.382 -5.203.863 -1.718.512ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.047.668 47.508.119 10.779.509 17.950.712Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 3.685.055 3.685.055Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-387.050 -350.109 -66.155 -304.559FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.345.673 47.158.010 14.398.409 17.646.153Finansman Gelirleri23 11.732.403 5.556.250Finansman Giderleri23 -10.319.875 -10.574.545 -2.632.818 -2.345.706SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.758.201 36.583.465 17.321.841 15.300.447Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.947.708 -5.038.105 -4.963.791 -1.740.140Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -11.929.327 -1.955.936 -3.755.288 -994.733Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -18.381 -3.082.169 -1.208.503 -745.407SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39.810.493 31.545.360 12.358.050 13.560.307DÖNEM KARI (ZARARI)39.810.493 31.545.360 12.358.050 13.560.307Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar163.721 135.655 43.151 41.187Ana Ortaklık Payları39.646.772 31.409.705 12.314.899 13.519.120Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-64.871 -636.014 276.159 18.099Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-81.089 -795.018 345.199 22.623Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.218 159.004 -69.040 -4.524Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16.218 159.004 -69.040 -4.524Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-64.871 -636.014 276.159 18.099TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.745.622 30.909.346 12.634.209 13.578.406Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar163.721 135.655 43.151 41.187Ana Ortaklık Payları39.581.901 30.773.691 12.591.058 13.537.219http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976401BIST