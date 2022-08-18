***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler93.506.469 7.631.052 -2.198.945 876.690 56.263.924 60.251.635 216.330.825 202.852 216.533.677Transferler847.688 59.403.947 -60.251.635 0 0Dönem Karı (Zararı)27.331.873 27.331.873 120.570 27.452.443Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-341.030 -341.030 -341.030Sermaye Arttırımı14.493.531 14.493.531 14.493.531Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)85.667.097 -5.003.522 5.003.522 -5.003.522 80.663.575 80.663.575Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-154.553 -154.553 -4.900 -159.453Dönem Sonu Bakiyeler108.000.000 85.667.097 -5.003.522 7.631.052 -2.539.975 6.727.900 110.509.796 27.331.873 338.324.221 318.522 338.642.743Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler108.000.000 85.667.097 -5.003.522 13.637.086 -2.181.651 6.727.900 110.509.796 52.341.691 369.698.397 661.808 370.360.205Transferler2.614.618 49.727.073 -52.341.691 0 0Dönem Karı (Zararı)14.219.994 14.219.994 -147.821 14.072.173Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.012.384 -1.012.384 -1.012.384Dönem Sonu Bakiyeler108.000.000 85.667.097 -5.003.522 13.637.086 -3.194.035 9.342.518 160.236.869 14.219.994 382.906.007 513.987 383.419.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.459.719 46.341.249Dönem Karı (Zararı)14.072.173 27.452.443Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.072.173 27.452.443Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler38.305.747 30.641.931Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21.141.828 14.862.396Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler477.460 -109.517Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler477.460 -109.517Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.321.111 3.375.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.579.560 1.929.341Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler741.551 1.445.925Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.366.831 6.065.268Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.743.304 6.539.727Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-980.846 -290.539Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri1.604.373 -183.920Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-96.800Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-96.800Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler108.669 320.895İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler108.669 320.895Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.986.648 6.287.076Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-159.453İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.354.935 -7.261.410Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-77.342.955 -14.073.775İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.450.875 -10.169.864İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-79.793.830 -3.903.911Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.323.624 -535.948İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.158.692 -958.739İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-164.932 422.791Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-8.466.484Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-8.466.484Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.969.527 7.387.215Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-167.123Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler89.266.404 -4.761.416İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.429.542 444.231İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)74.836.862 -5.205.647Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.628.712Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-589.611 33.121İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)279.653 367.575İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-869.264 -334.454Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.988.019 576.496İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.545.869 4.280.020Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.211.879 7.120.914Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.666.010 -2.840.894Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları46.022.985 50.832.964Alınan Faiz-3.333.986Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.049.390 -740.392Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.179.890 -3.751.323YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-92.205.333 -108.591.420Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-104.084.023Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.302.983 18.372.506Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.302.983 18.372.506Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-95.294.132 -22.606.995Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-95.294.132 -22.606.995Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-272.908Alınan Faiz3.333.986Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.548.170FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.168.750 53.999.281Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.160.628Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.160.628İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-5.003.522İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.003.522Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri69.214.279Kredilerden Nakit Girişleri69.214.279Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.039.434 -34.379.980Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.039.434 -34.379.980Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.743.304 -238.118Ödenen Faiz-6.539.727Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.737.209YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.576.864 -8.250.890NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.576.864 -8.250.890DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.346.524 25.290.830DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.769.660 17.039.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 35.769.660 57.346.524Finansal Yatırımlar1.228.800 1.132.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5 1.228.800 1.132.000Ticari Alacaklar174.223.548 98.962.426İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 11.630.358 13.872.828İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 162.593.190 85.089.598Diğer Alacaklar14.947.119 10.623.495İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.158.692İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 10.788.427 10.623.495Stoklar10 22.148.709 10.179.182Peşin Ödenmiş Giderler12.179.290 11.945.637İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 5.043.042 8.525.500İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 7.136.248 3.420.137Diğer Dönen Varlıklar7.900.280 4.688.401İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 7.900.280 4.688.401ARA TOPLAM268.397.406 194.877.665TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR268.397.406 194.877.665DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 14.836.000 14.836.000Maddi Duran Varlıklar398.770.144 327.196.472Arazi ve Arsalar13 52.350.000 43.350.000Binalar13 18.488.982 18.235.270Tesis, Makine ve Cihazlar13 477.349 3.167Taşıtlar13 308.130.010 255.822.441Mobilya ve Demirbaşlar13 1.113.850 1.182.417Özel Maliyetler13 1.381.624 398.177Yapılmakta Olan Yatırımlar13 16.828.329 8.205.000Kullanım Hakkı Varlıkları14 5.966.603 3.142.706Maddi Olmayan Duran Varlıklar154 232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar154 232Peşin Ödenmiş Giderler10.743.994 2.511.163İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 336.654 330.225İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 10.407.340 2.180.938Diğer Duran Varlıklar1.299.661 1.299.661İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 1.299.661 1.299.661TOPLAM DURAN VARLIKLAR431.616.556 348.986.234TOPLAM VARLIKLAR700.013.962 543.863.899KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.115.606İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 rın Kısa Vadeli Kısımları136.485.339 115.460.552 41.541.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 9.866.158 6.237.446Diğer Borçlar2.241.6.961.815 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükle 17 4.895.266 3.120.587ARA TOPLAM244.828.404 114.918.946TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER244.828.404 114.918.946UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.708.139 25.456.210İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.708.139 25.456.210Banka Kredileri7 32.415.128 25.296.034Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.293.011 160.176Diğer Borçlar1.331.777 1.024.374İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 1.331.777 1.024.374Uzun Vadeli Karşılıklar8.327.847 6.376.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 8.327.847 6.376.235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 28.397.801 25.727.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.765.564 58.584.748TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER316.593.968 173.503.694ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar382.906.007 369.698.397Ödenmiş Sermaye18 108.000.000 108.000.000Geri Alınmış Paylar (-)18 -5.003.522 -5.003.522Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 85.667.097 85.667.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.443.051 11.455.435Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.443.051 11.455.435Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.637.086 13.637.086Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.194.035 -2.181.651Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.342.518 6.727.900Yasal Yedekler4.338.996 1.724.378Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler5.003.522 5.003.522Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları160.236.869 110.509.796Net Dönem Karı veya Zararı14.219.994 52.341.691Kontrol Gücü Olmayan Paylar513.987 661.808TOPLAM ÖZKAYNAKLAR383.419.994 370.360.205TOPLAM KAYNAKLAR700.013.962 543.863.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 474.663.550 282.601.321 265.922.254 139.622.220Satışların Maliyeti19 -428.456.626 -235.994.018 -240.890.685 -112.296.137TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.206.924 46.607.303 25.031.569 27.326.083BRÜT KAR (ZARAR)46.206.924 46.607.303 25.031.569 27.326.083Genel Yönetim Giderleri20 -25.958.766 -10.570.176 -13.158.513 -5.822.852Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 8.552.995 3.367.693 3.866.416 1.881.570Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.637.650 -3.136.661 -2.918.878 -2.366.603ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.163.503 36.268.159 12.820.594 21.018.198Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 242.469 4.039.204 60.869 4.039.204Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-108.669 -320.895 139.583 83.466FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.297.303 39.986.468 13.021.046 25.140.868Finansman Gelirleri23 3.333.986 2.136.949 1.382.355 1.317.645Finansman Giderleri23 -9.572.468 -7.687.057 -4.668.178 -3.279.190SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.058.821 34.436.360 9.735.223 23.179.323Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.986.648 -6.983.917 -1.871.222 -3.381.748Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.067.001 -8.174.039 -660.022 -2.749.078Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -2.919.647 1.190.122 -1.211.200 -632.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.072.173 27.452.443 7.864.001 19.797.575DÖNEM KARI (ZARARI)14.072.173 27.452.443 7.864.001 19.797.575Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-147.821 120.570 -229.787 24.464Ana Ortaklık Payları14.219.994 27.331.873 8.093.788 19.773.111Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.012.384 -341.030 728.151 -600.622Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.262.159 -426.288 909.847 -750.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler249.775 85.258 -181.696 150.156Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi249.775 85.258 -181.696 150.156Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.012.384 -341.030 728.151 -600.622TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.059.789 27.111.413 8.592.152 19.196.953Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-147.821 120.570 -229.787 24.464Ana Ortaklık Payları13.207.610 26.990.843 8.821.939 19.172.489http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056823BIST