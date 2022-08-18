***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:32
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
93.506.469 7.631.052 -2.198.945 876.690 56.263.924 60.251.635 216.330.825 202.852 216.533.677
Transferler
847.688 59.403.947 -60.251.635 0 0
Dönem Karı (Zararı)
27.331.873 27.331.873 120.570 27.452.443
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.030 -341.030 -341.030
Sermaye Arttırımı
14.493.531 14.493.531 14.493.531
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
85.667.097 -5.003.522 5.003.522 -5.003.522 80.663.575 80.663.575
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-154.553 -154.553 -4.900 -159.453
Dönem Sonu Bakiyeler
108.000.000 85.667.097 -5.003.522 7.631.052 -2.539.975 6.727.900 110.509.796 27.331.873 338.324.221 318.522 338.642.743
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
108.000.000 85.667.097 -5.003.522 13.637.086 -2.181.651 6.727.900 110.509.796 52.341.691 369.698.397 661.808 370.360.205
Transferler
2.614.618 49.727.073 -52.341.691 0 0
Dönem Karı (Zararı)
14.219.994 14.219.994 -147.821 14.072.173
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.012.384 -1.012.384 -1.012.384
Dönem Sonu Bakiyeler
108.000.000 85.667.097 -5.003.522 13.637.086 -3.194.035 9.342.518 160.236.869 14.219.994 382.906.007 513.987 383.419.994
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.459.719 46.341.249
Dönem Karı (Zararı)
14.072.173 27.452.443
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.072.173 27.452.443
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.305.747 30.641.931
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.141.828 14.862.396
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
477.460 -109.517
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
477.460 -109.517
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.321.111 3.375.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.579.560 1.929.341
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
741.551 1.445.925
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.366.831 6.065.268
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.743.304 6.539.727
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-980.846 -290.539
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.604.373 -183.920
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-96.800
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-96.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
108.669 320.895
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
108.669 320.895
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.986.648 6.287.076
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-159.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.354.935 -7.261.410
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.342.955 -14.073.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.450.875 -10.169.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-79.793.830 -3.903.911
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.323.624 -535.948
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.158.692 -958.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-164.932 422.791
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-8.466.484
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-8.466.484
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.969.527 7.387.215
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-167.123
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.266.404 -4.761.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.429.542 444.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.836.862 -5.205.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.628.712
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-589.611 33.121
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
279.653 367.575
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-869.264 -334.454
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.988.019 576.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.545.869 4.280.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.211.879 7.120.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.666.010 -2.840.894
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.022.985 50.832.964
Alınan Faiz
-3.333.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.049.390 -740.392
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.179.890 -3.751.323
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.205.333 -108.591.420
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-104.084.023
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.302.983 18.372.506
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.302.983 18.372.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.294.132 -22.606.995
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.294.132 -22.606.995
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-272.908
Alınan Faiz
3.333.986
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.548.170
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.168.750 53.999.281
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.160.628
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.160.628
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.003.522
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.003.522
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.214.279
Kredilerden Nakit Girişleri
69.214.279
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.039.434 -34.379.980
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.039.434 -34.379.980
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.743.304 -238.118
Ödenen Faiz
-6.539.727
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.737.209
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.576.864 -8.250.890
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.576.864 -8.250.890
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.346.524 25.290.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.769.660 17.039.940
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.769.660 57.346.524
Finansal Yatırımlar
1.228.800 1.132.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 1.228.800 1.132.000
Ticari Alacaklar
174.223.548 98.962.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.630.358 13.872.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 162.593.190 85.089.598
Diğer Alacaklar
14.947.119 10.623.495
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.158.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 10.788.427 10.623.495
Stoklar
10 22.148.709 10.179.182
Peşin Ödenmiş Giderler
12.179.290 11.945.637
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.043.042 8.525.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.136.248 3.420.137
Diğer Dönen Varlıklar
7.900.280 4.688.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 7.900.280 4.688.401
ARA TOPLAM
268.397.406 194.877.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
268.397.406 194.877.665
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 14.836.000 14.836.000
Maddi Duran Varlıklar
398.770.144 327.196.472
Arazi ve Arsalar
13 52.350.000 43.350.000
Binalar
13 18.488.982 18.235.270
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 477.349 3.167
Taşıtlar
13 308.130.010 255.822.441
Mobilya ve Demirbaşlar
13 1.113.850 1.182.417
Özel Maliyetler
13 1.381.624 398.177
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 16.828.329 8.205.000
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 5.966.603 3.142.706
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
154 232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
154 232
Peşin Ödenmiş Giderler
10.743.994 2.511.163
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 336.654 330.225
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 10.407.340 2.180.938
Diğer Duran Varlıklar
1.299.661 1.299.661
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 1.299.661 1.299.661
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
431.616.556 348.986.234
TOPLAM VARLIKLAR
700.013.962 543.863.899
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.115.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 rın Kısa Vadeli Kısımları
136.485.339 115.460.552 41.541.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 9.866.158 6.237.446
Diğer Borçlar
2.241.
6.961.815 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükle 17 4.895.266 3.120.587
ARA TOPLAM
244.828.404 114.918.946
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
244.828.404 114.918.946
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.708.139 25.456.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.708.139 25.456.210
Banka Kredileri
7 32.415.128 25.296.034
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.293.011 160.176
Diğer Borçlar
1.331.777 1.024.374
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 1.331.777 1.024.374
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.327.847 6.376.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 8.327.847 6.376.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 28.397.801 25.727.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.765.564 58.584.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
316.593.968 173.503.694
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
382.906.007 369.698.397
Ödenmiş Sermaye
18 108.000.000 108.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -5.003.522 -5.003.522
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 85.667.097 85.667.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.443.051 11.455.435
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.443.051 11.455.435
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.637.086 13.637.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.194.035 -2.181.651
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.342.518 6.727.900
Yasal Yedekler
4.338.996 1.724.378
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
5.003.522 5.003.522
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
160.236.869 110.509.796
Net Dönem Karı veya Zararı
14.219.994 52.341.691
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
513.987 661.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
383.419.994 370.360.205
TOPLAM KAYNAKLAR
700.013.962 543.863.899
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 474.663.550 282.601.321 265.922.254 139.622.220
Satışların Maliyeti
19 -428.456.626 -235.994.018 -240.890.685 -112.296.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.206.924 46.607.303 25.031.569 27.326.083
BRÜT KAR (ZARAR)
46.206.924 46.607.303 25.031.569 27.326.083
Genel Yönetim Giderleri
20 -25.958.766 -10.570.176 -13.158.513 -5.822.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.552.995 3.367.693 3.866.416 1.881.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.637.650 -3.136.661 -2.918.878 -2.366.603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.163.503 36.268.159 12.820.594 21.018.198
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 242.469 4.039.204 60.869 4.039.204
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-108.669 -320.895 139.583 83.466
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.297.303 39.986.468 13.021.046 25.140.868
Finansman Gelirleri
23 3.333.986 2.136.949 1.382.355 1.317.645
Finansman Giderleri
23 -9.572.468 -7.687.057 -4.668.178 -3.279.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.058.821 34.436.360 9.735.223 23.179.323
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.986.648 -6.983.917 -1.871.222 -3.381.748
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.067.001 -8.174.039 -660.022 -2.749.078
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.919.647 1.190.122 -1.211.200 -632.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.072.173 27.452.443 7.864.001 19.797.575
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.072.173 27.452.443 7.864.001 19.797.575
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-147.821 120.570 -229.787 24.464
Ana Ortaklık Payları
14.219.994 27.331.873 8.093.788 19.773.111
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.012.384 -341.030 728.151 -600.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.262.159 -426.288 909.847 -750.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
249.775 85.258 -181.696 150.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
249.775 85.258 -181.696 150.156
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.012.384 -341.030 728.151 -600.622
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.059.789 27.111.413 8.592.152 19.196.953
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-147.821 120.570 -229.787 24.464
Ana Ortaklık Payları
13.207.610 26.990.843 8.821.939 19.172.489
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056823
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