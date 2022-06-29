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***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.06.2022 17:36
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 08.06.2022
Genel Kurul Tarihi 29.06.2022
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KÜÇÜKÇEKMECE
Adres Mehmet Akif Mah. 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza No:4 Küçükçekmece / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca 2022 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Şirketin 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ‘'İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
10 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması doğrultusunda küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Tureks A.Ş. 2021 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 29.06.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 29.06.2022 2021 Genel Kurul Hazirda Bulunanlar.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2022 tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040071


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Çeyrek 1.593 1.616 -6,00  
Gümüş.Ons 20,75 20,78 -0,09  
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